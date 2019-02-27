Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ

«РЖД» совместно с «ТрансТелеКом» объявили о том, что до конца 2019 года услуга бесплатного беспроводного доступа в сеть интернет станет доступна на 218 российских железнодорожных вокзалах.

Недавно были завершены работы по оборудованию Wi-Fi сетью вокзалов Енисей и Злобино для повышения комфорта и сервиса участников и гостей XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Таким образом, в настоящее время бесплатным беспроводным доступом в интернет могут воспользоваться пассажиры и посетители 138 вокзалов по всей сети железных дорог.

До конца текущего года число вокзалов где предоставляется бесплатный Wi-Fi, увеличится еще на 80 единиц, в том числе: на 28 малых вокзалах и 52 крупнейших вокзалах России. Бесплатный доступ в Интернет в этом году появится на вокзалах в республиках Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Татарстане, Башкирии, Коми, Адыгее, Дагестане, Чечне, Якутии, в Краснодарском, Алтайском, Красноярском, Пермском, Приморском, Хабаровском краях и Еврейской автономной области, а также в Псковской, Костромской, Архангельской, Ивановской, Самарской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Кемеровской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Челябинской, Свердловской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Кемеровской, Амурской, Московской областях и в городах Москва и Санкт-Петербург.

«РЖД» совместно с компанией «ТрансТелеКом» с 2015 года реализует проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах. Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию – в дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi.

В течение 2018 года к Wi-Fi на железнодорожных вокзалах пользователи подключились более 6,6 миллионов раз, что почти на 20% превышает показатель за 2017 год. Высокий процент роста количества пользователей связан с растущей потребностью в услуге, активным развитием сервиса, а также с масштабными мероприятиями по приему гостей Чемпионата мира FIFA-2018 в России. В период с 14 июня по 15 июля 2018 года посетители железнодорожных вокзалов в городах-участниках подключались к бесплатному Wi-Fi около 425 тысяч раз, что на 80% больше, чем в среднем за месяц.