Сервис «Тинькофф инвестиции» запустил веб-терминал для торгов на бирже

Брокерский сервис «Тинькофф инвестиции» объявил о запуске веб-терминала для покупки и продажи ценных бумаг. Сейчас предложение доступно для ограниченного круга клиентов в тестовом режиме. В течение месяца веб-терминалом смогут воспользоваться все владельцы тарифов «Трейдер» и «Премиум».

Веб-терминал «Тинькофф» предназначен для опытных инвесторов. С его помощью они смогут совершать сделки на бирже и видеть всю информацию о торгах сразу на нескольких экранах, в любом браузере и на любом количестве устройств, гибко настраивать интерфейс веб-терминала и отслеживать обновления биржевых данных в потоковом режиме.

Большинство существующих на рынке терминалов для торговли на бирже требуют от пользователей скачивать дистрибутивы (файлы для установки программы), регистрировать терминал на сайте брокера, выпускать электронно-цифровую подпись, оплачивать дополнительные устройства, отмечают в «Тинькофф банке». В случае с веб-терминалом «Тинькофф» достаточно просто зайти на сайт банка и ввести логин и пароль. Клиенты «Тинькофф инвестиций» могут пользоваться веб-терминалом бесплатно.

Кроме того, в отличие от других решений на рынке, данные о сделках, позициях и доходности портфеля в веб-терминале «Тинькофф» доступны для просмотра за весь период работы клиента с сервисом «Тинькофф инвестиции» — то есть с момента открытия в нем брокерского или индивидуального инвестиционного счета, а не за последний торговый день.

Еще одна новая для рынка функция веб-терминала «Тинькофф» — его интерфейс позволяет установить индивидуальные настройки на все графики и «стаканы» (таблицы с котировками бумаг). Например, поставить в них фильтры по конкретным бумагам или новостям только интересующих клиента компаний.

Управлять заявками на покупку или продажу ценных бумаг можно с любого устройства: например — выставить их в веб-терминале, а отменить в мобильном приложении «Тинькофф инвестиции».