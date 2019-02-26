«Ростелеком» обсудил с заинтересованными сторонами отчет об устойчивом развитии

Состоялся диалог представителей «Ростелекома» с заинтересованными сторонами в рамках подведения итогов отчетной кампании за 2017–2018 годы и подготовки к следующему циклу отчетности. Основная тема встречи — обсуждение концепции нового отчета об устойчивом развитии, а также анализ ключевых предложений заинтересованных сторон к содержанию и раскрытию информации в отчете.

В диалоге участвовали партнеры, эксперты, представители некоммерческих организаций, профессиональные объединения предпринимателей (РСПП), отраслевые СМИ, руководители бизнес-подразделений «Ростелекома», а также сотрудники региональных подразделений компании, подключившиеся по видеоконференцсвязи.

Основные итоги отчетной кампании за 2018 год и стратегические цели в области устойчивого развития представила заместитель директора департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» Юлиана Соколенко. Она рассказала о контексте подготовки отчета, определила его задачи и целевую аудиторию, охарактеризовала основные отличия готовящего отчета от предыдущего. Приоритетной темой нового отчета она предложила утвердить цифровую экономику. «Цифровая трансформация с каждым годом все больше влияет на российскую экономику, полностью меняя традиционные отрасли — от энергетики до образования. «Ростелеком» активно поддерживает инициативы, предлагающие современные технологичные решения для бизнеса и государства. Каждый успешный проект развития цифровой экосистемы — это прорыв в повышении качества жизни каждого и шаг навстречу цифровому будущему всей страны», — сказала Юлиана Соколенко.

Представители заинтересованных сторон высказали предложения и рекомендации по раскрытию в отчете приоритетной темы, а также обсудили перечень сведений, которые должны содержаться в отчете. Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, заместитель председателя Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике и Совета по нефинансовой отчетности РСПП Елена Феоктистова заявила: «Важно, что «Ростелеком» расширяет круг заинтересованных сторон и привлекает региональные филиалы к участию в диалоге. Это говорит о стремлении компании к высокому уровню открытости и последовательном движении к прозрачности при подготовке отчетности. Созданный благодаря такому диалогу отчет подтвердит высокие стандарты социальной ответственности и участия бизнеса в устойчивом развитии экономики страны».

Все поступившие от заинтересованных сторон замечания и комментарии к отчету «Ростелеком» учтет при подготовке нового отчета.