«Росэлектроника» внедрила АСУ на энергообъектах Универсиады в Красноярске

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех внедрил автоматизированную систему технологического управления всеми энергетическими объектами, снабжающими электроэнергией спортивные сооружения, гостиницы и объекты транспортной инфраструктуры XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В качестве основы для построения системы использован отечественный программный комплекс «КОТМИ-Росэл».

Комплекс позволяет в автоматическом режиме собирать информацию с контролируемых энергетических объектов, отслеживать состояние оборудования в реальном времени, транслировать данные на видеостены с отображением телеметрической информации состояния электрических сетей в диспетчерских пунктах и центре управления сетями и мгновенно реагировать на нештатные ситуации.

Помимо энергообъектов Универсиады, под управлением системы «Росэлектроники» находится еще целый ряд объектов «Красноярскэнерго» - более 100 подстанций напряжением 35-500 кВ, 2000 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ. Система обеспечивает их оперативно-диспетчерское, технологическое и ситуационное управление.

«Современные цифровые системы значительно повышают эффективность и надежность работы энергетического комплекса. При этом потери электроэнергии снижаются более чем в 2 раза, а роль человеческого фактора минимизируется. Подобные системы управления мы внедряем сейчас в нескольких регионах страны – в Кемеровской области, Красноярском и Забайкальском крае. Этот проект – часть масштабной работы Ростеха по цифровизации экономики России», - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.