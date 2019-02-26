«Первый ОФД» и «Такском» объединят накопленную экспертизу в области больших данных

Операторы фискальных данных «Первый ОФД» и «Такском» объявили о заключении договора о стратегическом партнерстве, цель которого – объединение накопленной экспертизы в области больших данных (Big Data). В рамках соглашения компании планируют объединить усилия в развитии сервисов по аналитике данных.

Для подготовки аналитических продуктов и увеличения доли по покрытию на основе больших данных необходимо иметь доступ к максимальному количеству информации ОФД. Соглашение о консолидации компетенций позволит ОФД в режиме онлайн предоставлять клиенту аналитические сведения с высокой точностью, делая выборки более репрезентативными. Важным преимуществом новых продуктов станет использование самых актуальных данных на момент создания аналитики – вся информация достоверна и исключает факторы человеческих ошибок. Кроме того, все сведения и статистика будут отражаться в реальной динамике, что позволит оперативно реагировать на изменения в работе компании – заказчика аналитики.

В рамках соглашений операторы будут использовать только обезличенные данные, как того требует законодательство и контракты каждого участника соглашения со своими клиентами.

«Консолидация компетенций в Big Data – важное решение, к которому мы шли уже несколько месяцев, – отметил директор по развитию "Первого ОФД" Максим Ларькин. – Ожидание производителей и ритейлеров растут – им уже мало функциональности обычного ОФД, им интересны дополнительные сервисы на базе собираемых данных. Консолидированные сведения нескольких ОФД дадут возможность предоставлять заказчикам наиболее точную аналитику в режиме онлайн».

«Специфика запросов наших клиентов такова, что для получения результатов с заданной точностью часто требуется большее покрытие, чем имеется у лидеров рынка по отдельности. Данные, полученные из нескольких ОФД, с учетом строгих требований к обезличенности фискальных данных, совместная проектная работа и создание общих стандартов оперативной обработки информации – все это позволит предоставлять клиентам более качественный продукт, чем это возможно силами каждого оператора по отдельности», – сказал Артем Меликджанян, коммерческий директор компании «Такском».

Новые возможности будут полезны в первую очередь крупнейшим производителям FMCG. С помощью аналитики можно будет принимать стратегические решения, разрабатывать новые продукты и проводить ротацию существующего ассортимента. Благодаря возможностям нового консолидированного сервиса аналитики, рынок получит инструмент анализа для принятия решений в условиях конкуренции. Это уже второй пример объединения с целью создания единого сервиса, ранее было объявлено о сотрудничестве «Первого ОФД» и «ОФД-ярус».