ОДК упростила работу канцелярии с помощью Directum Ario

Специалисты «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) ввели в промышленную эксплуатацию Directum Ario – программный продукт компании Directum для автоматического распознавания, классификации и заполнения реквизитов электронных документов.

ОДК разрабатывает, производит и обслуживает двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, военно-морского флота, нефтегазовой промышленности и энергетики.

В октябре 2018 г. в корпорации стартовала промышленная эксплуатация Directum Ario – решения для интеллектуальной обработки входящих документов. Directum Ario автоматически распознает, извлекает и классифицирует реквизиты документа: определяет его вид, журнал регистрации, ответственного сотрудника и ряд других значимых атрибутов. Регистратору остается лишь проверить корректность извлеченной информации.

В результате опытной эксплуатации решение показало точность классификации входящих писем в 95% и корректность извлеченных данных на уровне 80%.

При поступлении бумажных документов делопроизводитель ОДК их сканирует, после чего автоматически получает документы на проверку с уже заполненными реквизитами регистрационной карточки. Благодаря интеграции Directum Ario с почтовым клиентом корпорации электронная корреспонденция поступает к делопроизводителю также сразу с заполненной карточкой.

Для облегчения проверки все извлеченные из документа реквизиты выделяются цветом: зеленым подсвечиваются данные с точностью извлечения близкой к 100%, желтым – реквизиты, на которые стоит обратить большее внимание при верификации.

После внедрения Directum Ario делопроизводители корпорации отметили значительное ускорение регистрации входящих документов — как бумажных, так и электронных.