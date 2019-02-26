МТС и Ericsson готовят первые запуски сетей 5G в 2019 году

МТС и Ericsson объявили о подписании соглашения по запуску с 2019 г. в России первых фрагментов сетей мобильной связи МТС пятого поколения и дальнейшему развитию технологических решений 5G на действующей инфраструктуре МТС.

Соглашение о плане работ на 2019-2022 гг. в сфере 5G, подписанное МТС и Ericsson, предусматривает разработку и развертывание в 2019 г. в рамках пилотных зон и коммерческих кластеров первых фрагментов сетей 5G, эволюцию существующих сетей LTE в высокоскоростные сети LTE Advanced Pro, а также дальнейшее развитие и внедрение коммерческих решений и продуктов на основе технологий связи пятого поколения.

«Еще в декабре 2015 г. мы заключили соглашение с Ericsson о стратегическом сотрудничестве в сфере 5G, в рамках которого выполнили все намеченные планы, успешно протестировав перспективные технологии и решения на инфраструктуре МТС. Теперь в нашей совместной работе на пути к стандарту следующего поколения наступает новый этап – используя наработки, достижения и новые технологии, мы готовы в этом году запустить на нашей коммерческой сети первые пилотные зоны 5G, – отметил президент МТС Алексей Корня. – Мы надеемся, что сотрудничество с ведущими вендорами и скорейшее решение вопроса о предоставлении частотного ресурса операторам связи ускорит развертывание сетей 5G в России, что придаст импульс инновационному развитию страны».

«Благодаря совместным инновационным проектам, а также постоянному внедрению новых продуктов и решений, МТС и Ericsson лидируют в отрасли телекоммуникаций. Мы продолжаем активно сотрудничать с МТС в рамках стратегического партнерства, целью которого является успешный запуск технологий 5G в сети МТС. В течение 2019 г. большое внимание будет уделяться дальнейшему развитию коммерческих сетей LTE Advanced Pro c применением технологий Massive MIMO и нелицензируемого спектра (LAA) с пиковыми скоростями доступа до 1 Гбит/с и выше. Это обеспечит абонентам МТС возможность в числе первых начать пользоваться услугами на базе технологий 5G», – сказал старший вице-президент и глава компании Ericsson в регионе Европа и Латинская Америка Арун Банзал (Arun Bansal).

Подписанное соглашение предполагает следующие планы по запуску технологий, решений и проектов, реализация которых зависит от решений регуляторов по распределению частот для развития стандарта 5G в России:

2019 г.: создание первого пилотного кластера сети 5G New Radio; запуск первых пилотных 5G-сетей фиксированного беспроводного доступа; эволюция LTE – дальнейшее развертывание коммерческих сетей LTE Advanced Pro c использованием технологий 5G, в том числе. многоантенности (Massive MIMO) и нелицензируемого спектра (Licensed Assisted Access, LAA), с пиковыми скоростями доступа до 1 Гбит/с и выше; развертывание частных сетей LTE (Private LTE) на базе технологий LTE, Mission critical PTT, решения Enterprise LTE Core, а также запуск соответствующих услуг; дальнейшее развитие сценариев IoT в промышленности, сельском хозяйстве, городской инфраструктуре и ЖКХ;

2020 г.: развертывание в ряде регионов России сетей 5G для расширенного широкополосного доступа (eMBB); эволюция LTE – запуск сетей со сверхнизкими задержками с использованием технологии Short TTI;

2021–2022 гг. развертывание частных сетей LTE в промышленном секторе для внедрения технологий «умного производства» (Smart manufacturing); реализация в коммерческих продуктах решений виртуальной реальности (VR); создание тестовых зон для беспилотного автотранспорта.