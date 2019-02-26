«Лаборатория Касперского» исследовала уязвимости бионических технологий

Специалисты ICS CERT «Лаборатории Касперского» исследовали экспериментальную облачную инфраструктуру для продвинутого бионического протеза и обнаружили ранее неизвестные уязвимости. Эти баги потенциально могут позволить злоумышленникам получить доступ к системе управления устройством, например, к ручному протезу, а также подвергнуть риску конфиденциальность пользовательских данных.

Обо всех найденных уязвимостях «Лаборатория Касперского» сообщила производителю – российской компании Motorica, которая специализируется на разработке современных бионических протезов верхних конечностей.

Исследованная инфраструктура представляет собой облачный интерфейс для отслеживания статуса всех зарегистрированных биомеханических устройств. Кроме того, она даёт разработчикам инструментарий для анализа технического состояния этих умных протезов.

В случае с бионической рукой эксперты ICS CERT «Лаборатории Касперского» выявили несколько уязвимостей с точки зрения кибербезопасности. В частности, в облачной инфраструктуре протеза применяется незащищённое http соединение, в аккаунтах проводятся некорректные операции, а вводимые данные проверяются недостаточно тщательно.

Из-за этих недочётов в случае кибератаки злоумышленники потенциально могут получить доступ к информации обо всех подключённых к облачной системе аккаунтах. Обладая такими данными, атакующие будут в состоянии удалять существующую или добавлять новую информацию, а также смогут подключать или блокировать пользователей, в том числе тех, которые обладают привелигированными правами администратора.

«Motorica – высокотехнологичная и социально ответственная компания, которая помогает людям преодолевать физические и психологические барьеры. И тот факт, что она решила проверить устойчивость своих умных бионических протезов к киберугрозам ещё раз свидетельствует о её ответственном подходе к разработке, – отметил Владимир Дащенко, руководитель группы исследования уязвимостей систем промышленной автоматизации и интернета вещей ICS CERT «Лаборатории Касперского». – Результаты нашего анализа – очередное напоминание о том, что вопросы кибербезопасности должны прорабатываться в новых технологиях на самых ранних этапах. Мы надеемся, что другие производители умных устройств также будут воспринимать киберзащиту как неотъемлемую часть процесса разработки».

«Новые технологии открывают перед нами новый мир, в котором бионические импланты и ассистивные устройства расширяют возможности людей. И мы уверены, что производителям подобных устройств крайне важно взаимодействовать с разработчиками защитных решений. Только так можно предотвратить даже теоретически возможные атаки на человеческое тело», – сказал Илья Чех, генеральный директор компании Motorica.

Для защиты бионических устройств «Лаборатория Касперского» рекомендует производителям: проверять модели угроз и классификации уязвимостей для релевантных веб- и IoT-технологий – подобная информация предоставляется экспертными организациями, например OWASP IoT Project; внедрять практики безопасной разработки, исходя из предполагаемого жизненного цикла продукта – для систематического подхода можно использовать существующие практики, например OWASP OpenSAMM; выработать процедуру получения информации о релевантных угрозах и уязвимостях для того чтобы своевременно и соответствующим образом реагировать на любые инциденты; регулярно обновлять операционные системы, приложения и другое ПО устройства, в том числе защитные решения; применять защитные решения, которые анализируют сетевой трафик, распознают и предотвращают сетевые атаки – внедрять защиту стоит как в корпоративной, так и технологической сети.

Подробнее о выявленных уязвимостях в инфраструктуре бионического протеза можно узнать здесь.