HPE и Continental запускают блокчейн-платформу монетизации автомобильных данных

Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Continental объявили о запуске новой платформы обмена данными о транспортных средствах, которая, как ожидается, станет доступна в 2019 г. Платформа сделает возможными новые цифровые услуги, повышающие безопасность и удобство водителей. В то же время платформа поможет автопроизводителям монетизировать данные и дифференцировать бренды.

Платформа основана на технологии блокчейн, она обеспечивает суверенитет данных, безопасность, прозрачность и эффективность, и позволит преодолеть барьеры, которые препятствуют обмену данными о транспортных средствах.

Предприятия самых разных отраслей промышленности уже осознали, что для того, чтобы разные участники рынка могли работать вместе, необходимо преодолеть разобщенность данных, из которых они извлекают максимальную выгоду для своего бизнеса. Обмен данными между производителями автомобилей имеет ключевое значение для эксплуатации подключенных к сети и автономных транспортных средств. Он позволит оказывать помощь водителям, например, предупреждая в режиме реального времени о дорожной ситуации и помогая обнаружить доступную парковку. Это поможет водителям избегать проблем на дорогах и находить самые удобные, практичные и эффективные маршруты движения.

Децентрализованная архитектура расширяет возможности участников рынка и обеспечивает доверие, необходимое для обмена данными

Существующие цифровые экосистемы обмена данными используют модели работы через посредника, в которых владельцы платформ централизованно координируют информационные потоки и их монетизацию. Компании HPE и Continental выбрали комплиментарный подход — новая платформа используют децентрализованную архитектуру, основанную на технологии блокчейн. Участники экосистемы, например, автопроизводители, хранят данные в собственных центрах обработки данных. Обмен определенными наборами данных происходит только в процессе приобретения автомобиля и непосредственно с покупателем. Такой подход обеспечивает суверенитет данных для всех участников экосистемы, и в то же время делает возможной высокоэффективную и безопасную процедуру монетизации данных о транспортных средствах.

«Обмен данными о транспортных средствах между поставщиками может решить некоторые из самых сложных дорожных проблем и сделать вождение более приятным благодаря роевому интеллекту (самоорганизации децентрализованных систем), — сказал Фил Дэвис (Phil Davis), президент по гибридным технологиям и главный директор по продажам HPE. — Вместе с Continental мы открываем доступ к этой сокровищнице данных. Мы не монополизируем контроль данных — мы предоставляем его водителям и автопроизводителям».

Платформа монетизации данных позволит автопроизводителям и другим участникам рынка обмениваться информацией друг с другом — как для повышения качества цифровых услуг, предоставляемых клиентам, так и для монетизации сведений о транспортных средствах. Но согласие на такой обмен могут давать только водители автомобилей — поэтому в платформу будет интегрирована система управления разрешениями, представляющая водителям простой механизм выбора между подтверждением согласия и отказом. HPE и Continental серьезно относятся к вопросам конфиденциальности данных, платформа будет соответствовать требованиям общего регламента по защите данных GDPR и процедурам, принятым в отношении защиты информации в других странах.

Подавляющее большинство автопроизводителей положительно оценивает новую платформу HPE и Continental.

«Мы уверены, что наша платформа разрубит «гордиев узел» обмена и конфиденциальности данных, — сказал Гельмут Мацки (Helmut Matschi), член исполнительного совета по внутренним системам компании Continental AG. — Мы приглашаем автопроизводителей всего мира присоединиться к нашей платформе и вместе сформировать эту быстрорастущую экосистему».

Новая платформа разработана в рамках стратегического партнерства между внутренними подразделениями компании: HPE Pointnext и Continental’s Interiors division. HPE и Continental будут предоставлять дополнительные услуги для обеспечения обмена данными о транспортных средствах и интеграции этой платформы в сервисы и внутренние системы автопроизводителей.

Интерфейсные возможности платформы позволят разным экосистемам, централизованным и децентрализованным, взаимодействовать между собой и использовать новые способы монетизации данных. Кроме того, платформа соответствует концепции расширенного доступа к данным «NEVADA-Share & Secure», разработанной немецкой автомобильной промышленностью для управления безопасной передачей данных, создаваемых автомобилем, третьим сторонам.

HPE и Continental демонстрируют новую платформу монетизации данных, основанную на технологии блокчейн, в рамках Mobile World Congress 25–28 февраля 2019 г. на Mobile World Congress в Барселоне.