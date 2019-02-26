Эксперты Avast: 44% умных домов в России уязвимы к кибератакам

Специалисты Avast, поставщика решений в области цифровой безопасности, рассказали, что почти половина умных домов уязвимы к кибератакам. В отчете Avast Smart Home Report 2019 представлены данные анализа 16 млн сетей умных домов. Согласно этим данным, в 20,11% домов в России имеется более пяти подключенных устройств. В 44,07% таких умных домов есть хотя бы одно уязвимое устройство. Эти цифры свидетельствуют о серьезном риске, который технология интернета вещей представляет для домовладельцев. Всего лишь одно незащищенное устройство может поставить под угрозу работу всей домашней сети.

«Люди, которые покупают телевизор с функцией Smart TV, чтобы смотреть любимый сериал по подписке Netflix, или подключают детский видеомонитор к сети интернет, часто не знают, как обеспечить безопасность этих цифровых приборов, — отметил Ондржей Влчек (Ondrej Vlcek), президент подразделения потребительских решений компании Avast. — Чтобы подключиться к сети дома, хакеру достаточно найти одно незащищенное устройство. После этого он получит доступ к остальным устройствам, а также к персональным данным, которые на них хранятся или передаются с их помощью, включая видеотрансляции в режиме реального времени и голосовые сообщения. Простые меры безопасности — использование сложных уникальных паролей и двухфакторной аутентификации для защиты устройств, своевременная установка исправлений и обновление встроенного ПО — позволят значительно повысить надежность цифрового дома».

Как выяснили эксперты, источник уязвимости большинства домашних устройств в (68,9% в России) — недостаточно сложные пароли и использование однофакторной аутентификации. На 33,6% устройствах в России не были установлены последние исправления безопасности.

Специалисты Avast также проверили 11 млн маршрутизаторов по всему миру. Выяснилось, что более половины устройств (59,7%) имеют упомянутые уязвимости в реквизитах доступа и ПО. В России этот показатель составил 96,66%. Устаревшие программы часто являются самым слабым звеном в системе безопасности. Через них киберпреступники легко получают доступ к другим подключенным приборам.

Исследователи Avast назвали пять популярных устройств, которые наименее защищены от атак хакеров: принтер — 32,9%; сетевое устройство (точка подключения, способная принимать и отправлять данные, выступая в качестве узла связи) — 28,9%; камера видеонаблюдения — 20,8%; сетевое хранилище данных (NAS) — 7,8%; медиаплеер (ТВ-приставка, Chromecast, TiVo) — 5,3%.

В России самые уязвимые устройства: телевизор — 46,4%; принтер — 15,4%; камера видеонаблюдения — 11,2%; медиаплеер — 8,9%; планшет — 8,3%.

Принтеры оказались самыми многочисленными уязвимыми устройствами во всем мире. В каждой из стран, в которых проводилось исследование, они занимали одну из трех верхних строчек этого антирейтинга, а в США, Канаде, Австралии, Сингапуре, Южной Корее и Японии вышли на первое место. Медиаплееры (ТВ-приставки, Chromecast, TiVo), которые также вошли в пятерку плохо защищенных «лидеров», являются третьим по популярности видом устройств интернета вещей в любом умном доме. Первые два — это телевизоры и принтеры.