Acer представила годовые итоги работы сервисного центра в России

Acer подвела итоги сервисного обслуживания своей продукции в России за 2018 год. Все показатели, включая качество технической поддержки клиентов и скорость ремонта, находятся на стабильно высоком уровне. При этом компания не только продолжает отслеживать состояние существующих показателей, но и регулярно вводит новые критерии качества, чтобы добиться максимально эффективного обслуживания клиентов.

Согласно отчетам аналитического агентства Мarket ii, исследующего удовлетворенность клиентов и качество сервиса, интегральные показатели удовлетворенности клиентов работой российского контакт-центра в 2018 году составили 90%. При этом оценка такого критерия, как качество коммуникаций, достигла к декабрю 2018 года 100%. Основными параметрами, повлиявшими на оценку, в данном случае выступили технические знания операторов контакт-центра, их коммуникабельность и клиентоориентированность, а также время от начала звонка до соединения с оператором.

Удовлетворенность сервисным обслуживанием достигла 89%. В первую очередь на нее повлияли высокая скорость ремонта оборудования, над повышением которой Acer продолжает постоянно работать, и количество сервисных центров на территории России (на данный момент их более 120). Также этот показатель зависит от эффективности систем информирования клиентов о статусе их заявки на ремонт и обслуживание, включая SMS-уведомления, возможность ознакомиться с информацией на сайте сервис-провайдера или запросить её в контакт-центре.

Еще один критически важный показатель — это удовлетворенность клиентов состоянием продукции после ремонта. В 2018 году он составил для российского рынка 96%.

Компания приняла решение продлить на 2019 год программу надежности «Двойная защита капитала» для бизнеса, которая действовала с февраля по декабрь 2018 года. «Двойная защита капитала» — это уникальное предложение, которое позволяет вернуть 100% стоимости продукта при обнаружении неисправности и проведении гарантийного ремонта в течение первого года после покупки. При этом исправное устройство остаётся у клиента.

Для участия в программе достаточно приобрести продукт для профессионального использования из указанного в условиях списка и зарегистрировать его на сайте Acer в течение 30 дней. Действие программы распространяется только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые приобретают продукцию компании для осуществления своей коммерческой, деловой или профессиональной деятельности.



Также в 2019 году Acer планирует открыть возможность приобретения расширенной гарантии на свою продукцию в официальном онлайн-магазине Acer не только для корпоративных клиентов, но и для конечных пользователей.

За достигнутые показатели качества сервиса российский центр обслуживания клиентов Acer вновь был отмечен престижной ежегодной наградой — «Лучший в регионе EMEA».