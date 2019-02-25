«Вымпелком» за год увеличил выручку на 5,7%

VEON Ltd. представила финансовые и операционные результаты за 4 квартал 2018 г. по бизнес-единице «Россия» («Вымпелком», бренд «Билайн»). Общая выручка в 2018 финансовом году увеличилась на 5,7%. Основными драйверами роста показателя стали успешное завершение интеграции магазинов «Евросети» и положительная динамика ARPU.

В 2018 году, впервые с 2013 года, отмечена положительная динамика показателя EBITDA. Такую динамику обеспечил рост выручки, компенсировавший отрицательное воздействие на показатель от интеграции магазинов «Евросети» и увеличения ежегодной платы за использование частот в 2018 году. Отмена внутрисетевого роуминга оказала ограниченное влияние как на выручку, так и на EBITDA, поскольку ек негативный эффект был компенсирован ростом объемов потребления сервисов. Рентабельность базовой прибыли EBITDA за 2018 финансовый год составила 35,9%.

Общая выручка в четвертом квартале 2018 года выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 75,9 млрд рублей. Основными драйверами роста показателя стали увеличение мобильной сервисной выручки и значительный (на 138% до 8,3 млрд рублей) прирост выручки от продаж оборудования и аксессуаров, обусловленный появлением дополнительных монобрендовых магазинов после интеграции «Евросети» и ребрендинга, стартовавшего в первом квартале 2018 года.

Сервисная выручка в мобильном сегменте продемонстрировала улучшение в сравнении с третьим кварталом, ее объем увеличился на 3,1% и составил 58,8 млрд рублей. Основным драйвером роста стало увеличение выручки от дополнительных услуг и передачи данных на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 16 млрд рублей.

Абонентская база в мобильном сегменте снизилась на 5% до 55,3 млн, преимущественно за счет сокращения продаж через альтернативные каналы дистрибуции после интеграции магазинов «Евросети» и их ребрендинга в монобрендовые магазины «Билайн», что привело к снижению оттока клиентов на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Благодаря улучшению качества клиентской базы в результате изменений в структуре каналов дистрибуции, а также коммерческим активностям в течение 2018 года, в четвертом квартале 2018 года отмечено повышение ARPU на 8,1% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.

Общая выручка в фиксированном сегменте, с учетом централизации выручки от транзитного трафика в VEON Wholesale Services, в четвертом квартале 2018 года стабилизировалась, в основе чего лежало дальнейшее улучшение ситуации в сегментах В2С и В2В. VEON Wholesale Services - подразделение группы VEON, которое взаимодействует с международными операторами и раскрывается в выручке группы в сегменте «другое».

Конвергентные предложения (FMC) продолжают играть важную роль в эффективном развитии фиксированного бизнеса «Билайн». Абонентская база конвергентных предложений выросла в четвертом квартале на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и превысила 1,1 млн клиентов. Таким образом, доля клиентов FMC в общей абонентской базе ШПД составила 45%, что оказало позитивное влияние на снижение оттока. Общая выручка в фиксированном сегменте сократилась на 8,5% за счет сокращения на 0,8 млрд рублей сервисной выручки от транзитного трафика. Без учета этого влияния, снижение выручки в фиксированном сегменте составило 0,3%.

Показатель EBITDA в 4 квартале 2018 года снизился на 0,9% и составил 24,9 млрд рублей. Основными причинами снижения EBITDA стали рост платы за использование радиочастотного спектра в объеме 0,9 млрд рублей и негативное влияние от интеграции магазинов «Евросети» в объеме приблизительно 0,4 млрд рублей. Повышение платы за использование частот было ретроспективно распространено на весь 2018 финансовый год, что привело к росту платежей за частоты в четвертом квартале на 87% в годовом исчислении. Ежегодные платежи за использование частотного спектра снижены до прежнего уровня с января 2019 года.

Рентабельность базовой прибыли EBITDA составила 32,8%, сократившись на 2,9 процентных пункта в годовом исчислении, в том числе в результате изменений в структуре выручки в связи с устойчивым ростом продаж оборудования и аксессуаров (выручка от таких продаж характеризуется более низкой маржинальностью). Влияние изменений в структуре выручки на рентабельность базовой прибыли EBITDA в четвертом квартале 2018 года составило приблизительно 2,1 процентных пункта.

Процесс интеграции «Евросети» был успешно завершен в августе 2018 года: 1540 магазинов прошли ребрендинг и стали частью монобрендовой сети Билайн. Влияние процесса интеграции на показатель EBITDA составило в четвертом квартале 2018 года 0,4 млрд рублей, а за весь 2018 финансовый год – 2,5 млрд рублей, поскольку затраты на интеграцию магазинов предшествуют получению выручки.

Интеграция магазинов «Евросети» - важный этап в реализации монобрендовой стратегии розницы «Билайн». Сейчас, когда процесс интеграции и ребрендинга магазинов «Евросети» завершен, «Билайн» ожидает, что позитивное влияние на выручку будет продолжаться, а позитивное воздействие на EBITDA проявится начиная с 2019 года, в основе чего будут лежать активизация продаж устройств и улучшение структуры каналов дистрибуции.

Капитальные затраты за вычетом расходов на лицензии в четвертом квартале сократились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сокращение затрат в основном произошло вследствие улучшения планирования капитальных вложений, результатом которого стало более равномерное поквартальное распределение капитальных затрат. Билайн продолжает инвестировать в развитие сети в целях создания высокотехнологичной и современной инфраструктуры, готовой к интеграции новых технологий. Показатель соотношения капитальных затрат за вычетом лицензий к выручке за 2018 финансовый год составил 16%.

Инвестиционные планы исполнения «Закона Яровой» реализуются в полном соответствии с законодательными требованиями.