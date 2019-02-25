TP-Link представила новые модели смартфонов Neffos X20 и X20 Pro

TP-Link, производитель домашнего сетевого оборудования, представила новые модели смартфонов Neffos X20 и X20 Pro. Оба смартфона оснащены большими экранами и двойной камерой с искусственным интеллектом, имеют градиентный дизайн корпуса, и работают на базе ОС Android 9.0 Pie.

Neffos X20 и X20 Pro имеют 6,26-дюймовые дисплеи с соотношением сторон 19:9 и двойные 13 Мп и 5 Мп основные камеры с функциями портретной съемки и создания эффекта боке. Внутри – многоядерный процессор с оперативной памятью до 4 ГБ и возможностью увеличение встроенного объема памяти до 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4 100 мАч.

Также смартфоны оснащены режимами разблокировки по лицу и AI Beauty для улучшения селфи. А функция AI Scene Recognition позволяет основной камере определять до 17 различных сценариев и выбирать автоматически подходящие настройки для наилучшего фото.

Neffos X20 будет доступен на рынке в черном, синем, красном и пурпурном цветах, а Neffos X20 Pro – в черном, синем, зеленом и пурпурном. Ориентировочный срок поступления в продажу – июнь 2019 г.