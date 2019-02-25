TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены

TCL Communication представила новые смартфоны Alcatel: Alcatel 3, Alcatel 3L и Alcatel 1S. Новые смартфоны отличаются премиальным дизайном с отделкой в стиле органик и оснащены последним поколением экрана Full View производства TCL. На все устройства предустановлено приложение «Google ассистент», которое позволяет управлять задачами, планировать день, искать развлекательный контент и взаимодействовать с интернетом вещей (IoT).

Alcatel 3 оснащен 5,9-дюймовым HD+ Super Full View экраном производства TCL с U-образным мини-вырезом. Экран смартфона имеет соотношение сторон 19,5:9 и занимает 88% площади фронтальной панели. Alcatel 3 оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon. Пользователю доступно два варианта конфигурации памяти: стандартный (3 ГБ + 32 ГБ) и расширенный (4 ГБ + 64 ГБ). Увеличенный объем оперативной памяти обеспечивает устойчивую и плавную работу устройства даже при одновременном запуске большого количества приложений. А 64 ГБ встроенной памяти и слот для карты microSD дают дополнительное пространство для хранения пользовательских данных. Аккумулятор емкостью 3 500 мА·ч позволит устройству работать без подзарядки целый день. Смартфон Alcatel 3 поставляется с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. В третьем квартале 2019 г. для него будет доступно обновление до Android 9.0 Pie.

Двойная основная камера 13 Mп + 5 Mп с возможностью изменения глубины резкости в режиме реального времени и фронтальная камера 8 Мп позволят вам почувствовать себя профессиональным фотографом. Благодаря эффекту «боке» и постфокусировке появляются дополнительные возможности для творческих экспериментов с фото изображениями. Функция распознавания сцен на основе искусственного интеллекта в режиме реального времени анализирует объекты и на основе 21 сценария подбирает наилучшие параметры для получения идеального снимка. Интегрированное в интерфейс камеры приложение «Google объектив» помогает быстро и легко получать информацию об окружающих вас объектах из интернета. Функция распознавания лица обеспечивает мгновенную и безопасную разблокировку смартфона. С Alcatel 3 также можно создавать собственные анимированные эмодзи и обмениваться ими с родными и друзьями.

Сканер отпечатков пальцев на задней панели устройства предлагает дополнительный уровень защиты и возможность запускать настраиваемые приложения одним касанием. Встроенный NFC-модуль и приложение Google Pay позволяют расплачиваться в терминалах, поддерживающих бесконтактную оплату.

Alcatel 3 поступит в продажу в середине II квартала 2019 г. по цене 12 990 руб. (3 ГБ + 32 ГБ) и 14 990 руб. (4 ГБ + 64 ГБ) и будет доступен в двух цветовых вариантах: черно-синий градиент и сине-фиолетовый градиент.

Alcatel 3L оснащен 5,9-дюймовым HD+ Super Full View экран производства TCL с U-образным мини-вырезом имеет соотношение сторон 19,5:9. Он занимает 88% площади фронтальной панели и обладает высокой четкостью. 2,5D-стекло и спектральная гравировка задней панели дополняют выразительный дизайн устройства. Alcatel 3L оснащен четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon и аккумулятором емкостью 3 500 мА·ч. Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. В третьем квартале 2019 г. для смартфона будет доступно обновление до Android 9.0 Pie.

Как и Alcatel 3, смартфон Alcatel 3L оснащен двойной основной камерой 13 Мп + 5 Мп и фронтальной камерой 8 Мп. Для повышения качества фотосъемки здесь также предусмотрена функция распознавания сцен на основе искусственного интеллекта, эффект «боке» и возможность постфокусировки. Интегрированное в интерфейс камеры приложение «Google объектив» позволяет в режиме реального времени искать товары в интернете, копировать и вставлять текст, узнавать больше о достопримечательностях, добавлять события в календарь, просматривать киноафиши, определять название растений и животных и многое другое.

Alcatel 3L появится в продаже также в середине II квартала 2019 г. по цене 10 990 руб. Он будет доступен в двух цветовых вариантах: черный антрацит и голубой металлик.

Alcatel 1S совмещает актуальный лаконичный дизайн, передовые характеристики и доступную цену. 5,5-дюймовый экран HD+ Full View производства TCL с соотношением сторон 18:9 защищен 2,5D-стеклом. Работа устройства обеспечивается сочетанием последней версии операционной системы Android 9.0 Pie, восьмиядерного процессора, и большого объема памяти (3 ГБ + 32 ГБ). Аккумулятор емкостью 3 000 мА·ч позволит устройству работать без подзарядки целый день.

Alcatel 1S оснащен двойной основной камерой 13 Мп + 2 Мп с возможностью изменения глубины резкости в режиме реального времени и функцией распознавания сцен на основе искусственного интеллекта. Встроенный сканер отпечатков пальцев на задней панели и функция распознавания лица обеспечивают разблокировку смартфона.

Новинка серии Alcatel 1 поступит в продажу в середине II квартала 2019 г. по цене 6 990 руб. и будет представлена в двух цветовых вариантах: черный металлик и синий металлик.

«В то время как стандарты мобильной связи 5G и концепты смартфонов с гибкими экранами открывают новую захватывающую эру инноваций, мы не забываем про покупателей, которые ищут мобильные устройства с актуальными технологиями и доступной ценой, – отметил Питер Ли, генеральный менеджер подразделения глобальных продаж и маркетинга TCL Communication. – Именно поэтому мы продолжаем совершенствовать и расширять линейку смартфонов Alcatel, которая предлагает самые передовые мобильные технологии, доступные каждому вне зависимости от его уровня дохода».