«Корус Консалтинг» обеспечит работу инфраструктуры «ЗН Восток»

ГК «Корус Консалтинг» начала работы по построению ИТ-инфраструктуры и обеспечению бесперебойного функционирования технических сервисов в международной нефтегазовой компании «ЗН Восток».

«ЗН Восток» – международный оператор проектов нефтяной и газовой промышленности за рубежом, в частности, в Иране. Компания осуществляет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора.

Масштабные добывающие проекты, реализуемые «ЗН Восток», требуют от элементов ИТ-инфраструктуры соответствия высоким техническим требованиям как в части эффективности решений, так и в безопасности функционирования ИТ-сервисов. Чтобы обеспечить качественное выполнение стратегической задачи в компании было принято решение передать создание и поддержку собственной инфраструктуры опытному системному интегратору.

В качестве партнёра по реализации проекта была выбрана команда «Корус Консалтинг», которая обладает большой экспертизой в построении и развитии ИТ-сервисов в нефтедобывающей отрасли и использует современные подходы и технологии.

В рамках проекта специалисты интегратора произведут монтаж и настройку сетевого и серверного оборудования, сетей хранения данных, оргтехники, рабочих мест пользователей, систему IP-телефонии, видеоконференцсвязи и беспроводной сети, а так же обеспечат техническую поддержку внедряемого оборудования. «Корус Консалтинг» обеспечит создание и последующую поддержку новой ИТ-инфраструктуры, включая службу виртуализации, доменные службы, почтовую службу, доступ в интернет, систему резервного копирования, систему антивирусной защиты, удаленный доступ и другие.

«Реализация проекта включает множество различных аспектов: от анализа будущей инфраструктуры в соответствии с нуждами заказчика до обслуживания и сопровождения всех её элементов. Накопленная экспертиза в создании информационных систем в государственных структурах и крупных добывающих предприятиях позволит нам в короткие сроки создать решение для эффективного использования ресурсов и дальнейшего расширения и модернизации», – сказал Вадим Кудрин, руководитель направления инфраструктурных решений департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».