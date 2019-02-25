«Казаньоргсинтез» запустил «умные ремонты» на базе SAP

«Казаньоргсинтез» автоматизировал систему технического обслуживания и ремонта оборудования. Проект реализован экспертами подразделения SAP Digital Business Services совместно со специалистами «Казаньоргсинтез» с использованием решений SAP Multiresource Scheduling и SAP Work Management (мобильное решение для ТОиР). Внедрение новой системы позволит оптимизировать процесс планирования мероприятий ТОиР. Ожидается, что количество внеплановых и аварийных остановок оборудования, ведущих к потерям в доходах, снизится на 15%, а расходы на ремонт сократятся на 10%.

Фарид Минигулов, генеральный директор «Казаньоргсинтеза», отметил: «Проект по автоматизации ТОиР стал очередным важным этапом цифровой трансформации бизнеса. В рамках проекта подготовлен большой объем нормативно-справочной информации (НСИ), обширная методологическая база, которая позволила стандартизировать бизнес-процессы согласно международным практикам управления активами. Важно, что в процессе внедрения активно участвовали и наши специалисты, как в сборе НСИ, разработке методологических документов, так и в обучении коллег по цеху, это значительно расширило внутреннюю экспертизу. Полученный опыт и само решение мы планируем тиражировать на другие организационные единицы в течение следующего года. Проект был реализован при поддержке руководства ТАИФ».

На данный момент система внедрена на заводе полиэтилена высокого давления и на вспомогательных цехах «Казаньоргсинтеза». На оборудование в цехах нанесены NFC-метки и QR-коды, с их помощью специалисты смогут получать и вносить необходимую информацию по состоянию и операциям, произведенным с оборудованием, а также просматривать техническую документацию. На мобильных устройствах с помощью решения SAP Work Manager специалистами «Казаньоргсинтеза» планируется регистрировать неисправности, затем передавать их в систему и фиксировать в отчетах.

На базе решения SAP Multi Resource Scheduling организована работа по планированию мероприятий ТОиР в долгосрочной и краткосрочной перспективах с учетом потребности в персонале, инструментах и вспомогательном оборудовании. На сегодняшний день эксперты «Казаньоргсинтеза» могут отслеживать в системе задания по обходам и ремонтам, сроки устранения неисправностей, перечень вовлеченных сотрудников, их квалификацию и загруженность, а также контролировать надежность оборудования с помощью автоматизированной системы отчетности и разработанных информационных панелей.

Ара Агузумцян, директор по консалтингу и поддержке SAP CIS, сказал: «Правильное использование технологий – ключ к повышению эффективности предприятия. Автоматизация процессов технического обслуживания и ремонтов поможет накопить массивы данных, детальную аналитику по оборудованию и в дальнейшем перейти к сценариям прогнозной аналитики. Другими словами, данные не просто собираются и хранятся, они приносят пользу бизнесу, что в будущем позволит сделать очередной шаг к концепции интеллектуального предприятия».