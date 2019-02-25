Исследование Gfk: глобальный рынок смартфонов достиг $522 миллиардов

По данным, опубликованным Gfk, с долей в 44% смартфоны, мобильные телефоны и носимые устройства по-прежнему удерживают лидерство на рынке технологических товаров, общий объем которого достиг $1,2 трлн. Хотя глобальный спрос на смартфоны снизился на три процента в 2018 г., объем продаж остается на высоком уровне, достигая $522 млрд. .

Продолжающийся тренд на премиальные модели способствовал в 2018 г. дальнейшему росту глобальных продаж смартфонов. В цифрах это – увеличение на 5% ($522 млрд). Тем не менее, спрос на смартфоны в 2018 г. снизился на 3% по сравнению с 2017 г. – до 1,44 млрд единиц, проданных по всему миру. Смартфоны стали основной частью общих расходов потребителей на глобальном рынке бытовой техники и электроники в прошлом году. В 2019 г. ожидается однопроцентный рост рынка.

Результаты IV квартала 2018 г. показывают похожий тренд. Около 375 млн смартфонов (снижение на 7%) было продано глобально год к году, объем продаж в денежном выражении составил $144 млрд.

Около 12% проданных в 2018 г. смартфонов (9% в 2017 г.), стоили более $800. Продолжается острая конкуренция в среднем ценовом сегменте $150-400, на него в 2018 г. пришлось 46% проданных смартфонов (44% в 2017 г.).

В IV квартале 2018 г. цикл замены смартфонов продолжает увеличиваться: сказывается нехватка привлекательных инновационных решений, что также привело и к снижению средней цены продаж на 2%, до $384. В России за аналогичный период средний ценник смартфона вырос на 9% и за 2018 г. составил $250.

Исследование Gfk Consumer Life показывает, что отношение потребителей к собственности меняется. Это не только про то, что люди предпочитают иметь меньше вещей лучшего качества по более высоким ценам, но и про то, что опыт важнее обладания. Увеличенный объем памяти, большая диагональ дисплея или большее количество мегапикселей в камере – все это уже не способно увлечь потребителей и стимулировать спрос.

Игорь Рихтер (Igor Richter), эксперт по телекоммуникациям Gfk, отметил: «Наши исследования показывают, что, хотя новые смартфоны и обладают характеристиками и производительностью, сопоставимыми с ноутбуками, им все еще необходима конвертация в новый опыт. Качественные игры с высокими системными требованиями – основной драйвер продаж индустрии персональных компьютеров, при этом потенциал использования смартфонов для таких игр пока что остается нераскрытым. Несмотря на относительно маленькие по сравнению с PC размеры дисплеев их мощные чипсеты, высокое разрешение и растущие объемы аккумуляторов делают игровые смартфоны идеальным портативным решением для геймеров».

Основные категории носимых устройств в 2018 г. показывали рост: спрос год к году увеличился на 16%, а объем продаж – на 35%. Драйверами спроса выступили смарт-часы со слотом для SIM-карты, которые составили основную часть объема продаж в категории носимых устройств. На долю смарт-часов с поддержкой SIM-карт пришлось 17% объема продаж в категории носимых устройств (в 2017 г. 8%).

Спрос в Центральной и Восточной Европе, а также в Развивающейся Азии лишь частично компенсировал спад в Китае

Китайский рынок – основной потребитель на глобальном рынке смартфонов, кроме того это и домашний рынок для вышедших на глобальный уровень китайских брендов. 40% смартфонов китайских брендов в 2018 г. было куплено за пределами Китая (31% в 2016 г.). Снижение спроса в Китае в IV квартале 2018 г. (-19% процентов год к году) по своему объему (27% объема продаж) оказало значительное влияние на глобальные показатели. Продолжившийся рост спроса в развивающихся странах Азии (+13%) и в Центральной и Восточной Европе (+3% год к году) лишь частично компенсировал спад в Китае в IV квартале 2018 г.