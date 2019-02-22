Softline откроет «домашний» ЦОД для своих заказчиков в Татарстане

Softline объявила о запуске нового дата-центра в Приволжском федеральном округе: площадка, расположенная в Казани, позволит местным заказчикам «приземлить» данные в регионе, ускорить работу сетей и сэкономить время на реализации проектов, требующих построения отдельной ИТ-инфраструктуры.

Потребность в местном дата-центре возникла у Softline в связи с повышением интереса компаний к облачным сервисам: в 2018 году количество запросов выросло почти вдвое. Наличие инфраструктуры на территории республики позволит местным заказчикам существенно сэкономив на стоимости каналов связи и без проблем реализовывать гибридные решения любой сложности.

«Для многих наших клиентов территориальная близость является важным фактором при выборе площадки для размещения оборудования. Использование регионального ЦОДа дает возможность свести к минимуму задержки в сети за счет приближения к пользователям. Это особенно важно для компаний, в работе которых критична скорость передачи данных – например, интернет-магазинов, - сказал руководитель группы регионального развития департамента облачных технологий ГК Softline Владимир Егорычев, - Размещение оборудования на местной площадке позволяет сократить временные затраты на реализацию проектов: клиенту проще решить вопросы по размещению оборудования, средств защиты и цифровых ключей. Нередко работа с «домашним» дата-центром более оправдана с экономической точки зрения. Кроме того, большинству заказчиков элементарно спокойнее, когда оборудование находится «под рукой», и они могут в любой момент проконтролировать его работу».

По прогнозам экспертов, интерес российских компаний к облакам будет только расти: согласно результатам исследования отечественного рынка от SAP и Forrester, за период с 2015 по 2020 год объем рынка увеличится втрое. Основным драйвером развития облачных сервисов в России является процесс цифровой трансформации бизнеса: использование облачных технологий позволяет компаниям оптимизировать затраты на ИТ, повысить конкурентоспособность, отказоустойчивость, быстро реализовывать ИТ-проекты. Важным фактором при принятии решения о переходе в облако становится экономическая составляющая: при использовании облаков затраты компании переводятся из капитальных в операционные, становятся более прогнозируемыми и управляемыми.

Облачная платформа Softline — это сервис аренды вычислительных мощностей для оперативного создания инфраструктуры для бизнеса любой сложности в облаке (IaaS). Для поддержки постоянной работоспособности облачного хостинга компания Softline задействовала современный программно-аппаратный комплекс ведущих производителей оборудования, а также решения лидеров рынка по виртуализации.

Помещение нового дата-центра площадью порядка 700 м2 отвечает высоким требованиям доступности в соответствии со стандартом Uptime Institute TIER III, а его оснащенность позволит Softline обеспечить для своих клиентов высокий уровень отказоустойчивости, бесперебойное энергообеспечение, физическую и информационную безопасность, круглосуточную техническую поддержку и телекоммуникационные услуги от ключевых региональных операторов связи. Система безопасности дата-центра организована по принципу эшелонирования и включает в себя круглосуточный пост охраны, систему наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также организованную процедуру контроля доступа с использованием электромагнитных карт-ключей.

По словам Эдуарда Коваленко, директора по развитию бизнеса Softline в ПФО, появление дата-центра в Казани является одним из шагов в рамках глобальной трансформации компании в сторону «Cloud and IT-Security Provider», которая будет продолжаться весь следующий год: «Согласно опыту работы Приволжского офиса Softline, Республика Татарстан входит в число передовых субъектов РФ по развитию информационных технологий. Компания активно развивает в регионе продажи облачных сервисов, и мы рассчитываем, что наличие локальной высокотехнологичной площадки укрепит наши позиции в этом сегменте. По итогам следующего года мы ожидаем значительное увеличение доли облачных продуктов в общем объеме продаж на территории Татарстана и Приволжского федерального округа. В качестве потребителей мы видим не только коммерческие организации, но и госзаказчиков, в частности, образовательные учреждения, которые проявляют высокий интерес к облакам».