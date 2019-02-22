Сбербанк запустил мгновенные переводы с карты на кошелек Webmoney и обратно по номеру телефона

Сбербанк объявил о присоединении нового партнера к экосистеме мгновенных переводов. Благодаря сотрудничеству с международной системой расчетов Webmoney Transfer клиентам стали доступны мгновенные переводы с карты Сбербанка на кошелек Webmoney и обратно. Для перевода достаточно знать номер телефона, к которому привязана карта или кошелек. Денежные средства поступают мгновенно.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы», сказал: «Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных переводов. Популярность сервиса постоянно растет, и мы стремимся сделать его еще удобнее для наших клиентов, привлекая в него новых партнеров и расширяя функции. Теперь переводы с карты Сбербанка на кошелек Webmoney делать так же просто и быстро, как и внутри Сбербанка: достаточно знать номер телефона получателя».

Петр Дарахвелидзе, директор по развитию Webmoney Transfer, отметил: «Переводы по номеру телефона — удобный и понятный для пользователя тренд. Мы рады подключиться к крупнейшему сервису мгновенных переводов от Сбербанка».

При переводе из Webmoney на карту Сбербанка комиссия для плательщика составит 2,3% от суммы перевода, для получателя перевод будет бесплатным.

Ранее к работе сервиса мгновенных переводов присоединились такие партнеры Сбербанка, как «Тинькофф банк», «Связной І Евросеть».