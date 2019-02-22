Россияне создали детский экзоскелет Exoatlet Bambini

Exoatlet, портфельная компания биофонда РВК, анонсировала прототип детского экзоскелета. Детский российский экзоскелет Exoatlet Bambini разрабатывается для более эффективной нейрореабилитации детей и подростков с локомоторными нарушениями, что позволит пациентам улучшить свою независимость и качество жизни. Сочетание ходьбы в экзоскелете с различными видами нейрофизиологических стимуляций позволит существенно ускорить процесс обучения детей ходьбе и создаст синергический реабилитационный эффект.

«Наша ключевая идея разработать экзоскелет и для самых маленьких, которые еще только учатся ходить, и для детей постарше ростом до 150 см. Экзоскелет будет ориентирован на применение в клинике, а более упрощенная модель предполагается для продолжения ежедневных тренировок дома. Облачный сервис позволит врачам удаленно наблюдать за тренировками и контролировать процесс», — отметила Екатерина Березий, сооснователь проекта «Экзоатлет».

Разработка Exoatlet Bambini началась в январе 2018 г. Текущая стадия — лабораторное тестирование. Следующий шаг — изготовление следующей версии и подготовка к клиническим исследованиям с детьми в клинике.

Предварительно, летом 2018 г., были проведены клинические исследования эффективности реабилитации подростков с ДЦП с использованием доработанного для пациентов ростом от 150 см экзоскелета Exoatlet. В исследовании приняли участие 22 подростка, средний возраст — 13 лет. По всей группе ученые отметили 100% «эффект свободы» — ребенку стало намного легче ходить, увеличилась скорость и устойчивость ходьбы, что является следствием нормализации мышечного тонуса, а также ходьбы в искусственно осознанной модели физиологической нормы. Данный эффект наблюдался во всех клинических группах и не зависел от тяжести клинической картины заболевания, степени спастичности мышц, выраженности контрактур, проводимых ранее лечебных мероприятий.

Помимо этого каждый из подростков увидел какие-то совершенно новые собственные результаты, которых во время предыдущих разнообразных реабилитационных курсов никогда ранее не наблюдал.

После 10 занятий прослеживалось увеличение средней скорости ходьбы, шаг стал более симметричным, произошло ремоделирование фаз ходьбы, то есть уменьшилась длительность опоры на передний отдел, уменьшение спастичности мышц до двух баллов по Ашворду.

Детский церебральный паралич — серьезная общемировая проблема. В России ДЦП диагностируется ежегодно у 8 тыс. детей. Всего детей, нуждающихся в реабилитации в нашей стране, около 100 тыс. человек. В мире насчитывается 15 млн детей, которые потеряли способность ходить из-за различных расстройств: ДЦП, ПСМТ, мышечная слабость. Сертифицированных детских экзоскелетов, по данным компании, на мировом рынке нет. И только в 30 клиниках в РФ установлены дорогостоящие комплексы Lokomat компании Hocoma, лишь малая часть из них оснащена дополнительной и дорогостоящей опцией для пациентов детей. При этом использование экзоскелетов для реабилитации дает возможность оснащения более широкого круга клиник, что позволит обеспечить более быстрое и полное восстановление пациентов и снизить общую стоимость лечения.