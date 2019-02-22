МТС «разогнала» сеть LTE в Башкирии до гигабитных скоростей

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявила об успешном проведении в Республике Башкортостан тестов на коммерческой LTE-сети, в ходе которых достигнута скорость передачи данных до 996 Мбит/с за счет объединения всех доступных частотных диапазонов и применения технологий, которые будут задействованы в сетях пятого поколения.

Тесты в нисходящем канале (downlink) проводились на уличных базовых станциях Ericsson Radio System в центре Уфы с использованием тестового смартфона на базе LTE модема Qualcomm Snapdragon X24 и агрегацией четырех полос общей шириной 60 МГц в диапазонах FDD1800 (20 МГц), FDD1800 (10 МГц), FDD2600 (10 МГц) и TDD2600 (20 МГц). Для увеличения скорости передачи данных и емкости сети были использованы технологии 5G – многоантенные режимы (MIMO 4x4) и модуляция сигнала высокого порядка (256 QAM).

«Уфа в очередной раз выступила площадкой для испытания новых достижений, приближающих нас к эре 5G. При этом мы проводили тесты не ради демонстрации возможностей технологий. Показанные решения будут внедряться в ближайшее время по всей России на действующих LTE-сетях МТС в ходе их модернизации и развития, так как технологическая стратегия МТС предусматривает поэтапную эволюцию сетей 4G до уровня LTE Advanced Pro и далее до 5G, – отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий.

«Успешное тестирование гигабитных скоростей на коммерческой сети МТС знаменует собой еще один важный этап в нашем стратегическом сотрудничестве на пути к 5G. Достижение скорости передачи данных до 996 Мбит/с стало возможным благодаря установке в Уфе базовых станций нового поколения Ericsson Radio System с использованием широкополосных радиомодулей. Наш следующий шаг – дальнейшее развитие коммерческих сетей LTE Advanced Pro c применением технологий Massive MIMO и нелицензируемого спектра (LAA)», – отметил вице-президент, руководитель департамента развития сетей и услуг Ericsson регионов Восточная Европа и Средняя Азия Анатолий Ильяич.

«Запуск гигабитных LTE сетей – важный шаг в подготовке сети МТС к запуску сетей пятого поколения. LTE модем Snapdragon X24, который был использован в тестах, это первый в мире анонсированный модем с поддержкой Cat 20 LTE и скоростей до 2 Гбит/с. Гигабитные скорости в сети МТС и абонентские устройства на базе модема Snapdragon Х24 позволят абонентам МТС получать доступ к большим файлам и медиа-контенту в высоком качестве без задержек на буферизацию», – отметила вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe Юлия Клебанова.

С 2016 г. МТС переходит к следующему после 4G стандарту мобильной связи LTE-Advanced Pro, построив в Санкт-Петербурге, Уфе, в Москве, Якутске и Екатеринбурге фрагменты cетей со скоростью передачи данных до 700 Мбит/с. В мае 2018 г. МТС запустила в Башкирии первую в Восточной Европе и России коммерческую LTE-сеть на основе технологии LAA (Licensed Assisted Access) со скоростью доступа до 979 Мбит/с. В июне 2018 г. МТС и Ericsson развернули в семи из 11 российских городов мирового первенства по футболу сеть на базе технологии Massive MIMO – решения 5G, которое до пяти раз увеличило емкость сети.