Mitsubishi Electric начала выпуск промышленных TFT-LCD-модулей с сенсорными панелями

Mitsubishi Electric объявила о начале выпуска цветных TFT-LCD-модулей стандарта SVGA диагональю 10,4 дюйма, оборудованных проекционно-емкостными сенсорными панелями и защитным стеклом толщиной до 5 мм. Такие модули предназначены для промышленного применения, в том числе в измерительных системах, металлорежущих станках, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике, промышленной автоматике, а также в платежных терминалах на АЗС.

Новое оборудование призвано удовлетворить растущий спрос промышленных предприятий на модули с более толстым и прочным защитным стеклом, которое позволяет управлять сенсорной панелью, не снимая перчаток. Такие модели поддерживают технологию multitouch и обеспечивают корректный ввод данных даже в случае попадания влаги на поверхность дисплея. В качестве опции будут поставляться цветные TFT-LCD-модули стандартов VGA и XGA диагональю 10,4 дюйма.

Проекционно-емкостная панель представляет собой устройство, в котором используются два перпендикулярных слоя проводящего материала, образующих сетку. При подаче тока создается однородное электрическое поле. При касании пальцем или прикосновении другим проводящим ток предметом поле искажается, что позволяет системе точно отследить перемещение по экрану, в том числе в нескольких точках (multitouch). В настоящее время технология широко применяется в смартфонах и планшетах.

Материалы, применяемые для производства новых моделей не содержат ртуть и полностью удовлетворяют требованиям Директивы 2011/65/EU по ограничению использования опасных и вредных веществ при изготовлении электрического и электронного оборудовании (RoHS).