Исследование «Яндекс.денег»: число онлайн-переводов в России выросло в полтора раза

Россияне стали активнее переводить деньги онлайн, меньшими суммами и все чаще — с мобильных устройств на Android. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс.денег», изучив, как пользователи отправляют переводы с помощью сервиса.

Количество онлайн-переводов через «Яндекс.деньги» в 2018 г. выросло на 54% по сравнению с 2017 г. Люди стали переводить деньги через интернет чаще — выросло не только число тех, кто это делает, но и среднее количество переводов на пользователя (с 6 до 6,7). При этом средний перевод за год уменьшился на 232 руб. — до 2 663 руб.

Число переводов в разных регионах растет неравномерно. Быстрее всего — там, где доля переводов пока невысока: на первом месте по темпам прироста — Дальний Восток, хотя по количеству переводов он пока на предпоследнем. Регионы с низким приростом числа переводов через интернет (10-20%) лидируют по абсолютным показателям — значит, большинство пользователей из этих регионов уже освоили онлайн-переводы.

Рейтинг федеральных округов по количеству денежных онлайн-переводов: Центральный (+11%); Приволжский (+20%); Северо-Западный (+10%); Южный (31%); Сибирский (+29%); Уральский (+29%); Дальневосточный (+47); Северо-Кавказский (+28%);

Рейтинг федеральных округов по среднему переводу, руб.: Центральный — 3 319; Северо-Западный — 3 028; Дальневосточный — 2 571; Приволжский — 2 439; Северо-Кавказский — 2 411; Южный — 2 384; Уральский — 2 330; Сибирский — 2 306;

«Яндекс.деньги» помогают людям отправлять переводы как в пределах России, так и в другие страны по всему миру. По объему заграничных переводов через сервис лидирует Украина. В тройку лидеров вошли также Беларусь и Казахстан. В топ-15 попали такие дальние страны, как Таиланд и Эквадор, а из государств Евросоюза — Испания, Латвия и Болгария.

Топ-15 стран по объему переводов через «Яндекс.деньги» за 2018 г.: Украина; Беларусь; Казахстан; Молдавия; Армения; Азербайджан; Грузия; Таджикистан; Киргизия; Таиланд; Эквадор; Латвия; Узбекистан; Болгария; Испания.

Россияне все чаще отправляют деньги с помощью смартфонов. Доля переводов через мобильное приложение «Яндекс.денег» в 2018 г. выросла с 19% до 34% (а с компьютеров, соответственно, уменьшилась с 81% до 66%). Большая часть переводов с мобильных устройств приходится на платформу Android — 65%.