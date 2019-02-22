«Билайн» запустил услугу «Интернет 2.0» для бизнеса

«Вымпелком» («Билайн») объявил о запуске услуги для корпоративных клиентов – «Интернет 2.0». Это новое решение среди операторов «большой тройки» поможет малому и среднему бизнесу подключить офис к интернету без капитальных затрат.

«Интернет 2.0» подойдет как для бизнес-клиентов со штатом порядка 10 человек, так и для крупных компаний, которым необходимо быстрое, надежное и безопасное подключение к сети. При подключении клиенты автоматически получают зарезервированный основной интернет-канал с публичным «белым» IP-адресом. Резервирование предусмотрено на случай возможных непредвиденных обстоятельств: обрыв кабеля, проведении ремонтных работ, необходимость переезда в другой офис.

«Интернет 2.0» предоставляется на базе совершенно новой технологии – vCPE (virtual customer premises equipment). Эта технология подразумевает вывод функций сетевого оборудования в «облако». Виртуализация помогает сократить издержки – клиентам не нужно покупать дополнительное оборудование, которое уже входит в стоимость услуги. Также экономия достигается за счет отсутствия затрат на настройку, обслуживание канала и за счет его бесплатного резервирования.

Еще одно преимущество услуги – оперативное подключение. «Билайн» берет на себя поставку оборудования, его подключение к сети и настройку. Подключение доступно как через провод, так и через мобильную сеть 4G.

Максим Свердлов, директор по работе с малым и средним бизнесом «Вымпелкома», отметил: «Работая над решением «Интернет 2.0», мы исходили из потребностей нашего основного пользователя данного продукта - малого бизнеса. А малому бизнесу нужно получить доступ в Интернет быстро и при этом канал должен работать бесперебойно. Именно поэтому мы реализовали возможность подключения клиента в кратчайшие сроки и добавили автоматическое резервирование канала по 4G. Кроме того, решение позволит в будущем предлагать нашим клиентам дополнительные услуги от Билайн и партнеров «из коробки».

При всех преимуществах «Интернет 2.0», абонентская плата за пользование услугой соответствует существующим тарифам «Билайн» на фиксированный интернет. Управление услугой «Интернет 2.0» осуществляется клиентом в том числе в режиме онлайн через личный кабинет, где в несколько кликов можно изменить параметры услуги и подключить другие полезные для бизнеса сервисы – например, решения по управлению устройствами (MDM), антивирусное ПО и многое другое.