«Ростех» и АИС ввели в эксплуатацию комплекс управления воздушным движением в египетском аэропорту

«Ростех» и его дочерняя компания «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС) ввели в эксплуатацию автоматизированный комплекс управления воздушным движением в аэропорту Борг Эль Араб города Александрия Арабской Республики Египет.

Внедрение автоматизированного комплекса позволит повысить безопасность полетов, увеличить пропускную способность аэродромного комплекса и улучшить оперативное взаимодействие с аэропортовыми службами и пунктами управления полетов.

«В комплексе используются современные технические средства, операционная система и прикладное программное обеспечение, отвечающие всем международным требованиям и содержащие всю необходимую функциональность, предусмотренную программой Международной организации гражданской авиации ИКАО. Уверен, что данная система имеет большой экспортный потенциал и будет востребована на зарубежных рынках», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Комплекс изготовлен российским предприятием, входящим в структуру «Аэронавигационные и информационные системы», и поставлен в Египет по контракту с национальным провайдером аэронавигационных услуг.

АИС создана частными инвесторами совместно с госкорпорацией «Ростех» с целью модернизации аэронавигационной системы России и расширения присутствия российских решений в данной сфере на зарубежных рынках. Холдинг объединил ряд предприятий, занимающихся созданием систем аэронавигации.