«Перекресток» и «Карусель» будут обучать персонал в очках виртуальной реальности

Торговые сети «Перекресток» и «Карусель» протестируют обучение персонала с помощью технологии виртуальной реальности (VR). Об этом CNews сообщила служба по связям с общественностью X5 Retail Group.

Пилот пройдет в 100 супермаркетах «Перекресток» и трех гипермаркетах «Карусель» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Сочи, Самаре, Екатеринбурге, Перми и других городах. По итогам трех месяцев будет принято решение о возможном масштабировании технологии.

На VR-курсах будут обучаться продавцы-консультанты, которые работают с шестью категориями товаров: мясо, рыба, сыры, кулинария, колбасы, молочные продукты. В ходе индивидуальных занятий с использованием VR-очков Oculus Go сотрудник проходит симуляцию общения с покупателем за прилавком.

Каждый учебный модуль состоит из трех этапов. На первом необходимо точно повторить скрипт общения с покупателем, используя подсказки системы. На втором – воспроизвести тот же диалог, используя ключевые слова. На третьем – помочь покупателю выбрать товар с помощью новых навыков и без подсказок системы.

Таким образом у персонала формируются устойчивые навыки эффективной коммуникации с покупателем и хорошие знания товара.

В 2018 г. технологию VR протестировали в семи супермаркетах «Перекресток». Пилот показал эффективность технологии: уровень сервиса в соответствующих магазинах и по соответствующим категориям товаров вырос на 4%, производительность труда на 8%. Также VR-курсы требуют меньше времени, чем занятия с тренером, и положительно сказываются на показателях продаж.