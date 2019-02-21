Orange приобрела 100% акций SecureData и SensePost

Orange объявила о приобретении SecureData Group, независимого игрока на рынке услуг кибербезопасности в Великобритании, лидирующим среди других европейских стран. Сумма сделки не разглашается.

SecureData обладает 25-летним опытом разработки интегрированных киберрешений для оценки рисков, обнаружения угроз, защиты ИТ-активов и быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности. С 2016 года компания ежегодно демонстрирует рост на уровне 20%. В 2018 году годовой доход SecureData достиг порядка 50 млн евро.

Консалтинговое подразделение SensePost известно изучением киберпреступности, а также исследованиями в области безопасности и проведением тестов на проникновение.

Штат SecureData насчитывает свыше 200 сотрудников в Великобритании и Южной Африке. Покупка компании позволит Orange расширить спектр предлагаемых услуг, тем самым усилив положение на рынке. Помимо этого, центр обеспечения кибербезопасности в Великобритании и сеть из 9 центров мониторинга и реагирования на инциденты безопасности укрепят международное присутствие Orange Cyberdefense.

Доступ к подразделениям Orange Cyberdefense во Франции и Бельгии, а также к существующей сети продаж и клиентской базе Orange Business Services, состоящей из более чем 3000 международных компаний, обеспечит SecureData дальнейшее активное развитие. В дополнение к этому, компания сможет в полной мере использовать группу по анализу угроз и подразделение реагирования на инциденты кибербезопасности (CERT). Структура разработана таким образом, чтобы обеспечить коммерческую и операционную независимость SecureData.

«Мы гордимся приобретением SecureData, которое станет важной вехой в развитии Orange на европейском рынке кибербезопасности. SecureData, как и Orange Cyberdefense, успешно перешла к категории управляемых услуг безопасности, разделяя наши стремления к развитию на рынке киберуслуг. Мы будем непрерывно развивать наше операционное и коммерческое взаимодействие, опираясь на поддержку и опыт Михеля ван ден Берге (Michel Van Den Berghe), генерального директора Orange Cyberdefense. По мере того как наш мир все больше полагается на цифровые технологии, кибербезопасность стала важнейшим аспектом как для крупных, так и для небольших компаний. Мы убеждены, что объединенный опыт Orange Cyberdefense и SecureData станет для наших клиентов мощным ресурсом в обеспечении защиты их ценных данных», — сказал Юг Фулон (Hugues Foulon), исполнительный директор Orange по стратегии и кибербезопасности.

«Мы рады присоединиться к семье Orange Cyberdefense. Наши компании не только разделяют общее видение и стремление в области кибербезопасности, но и обладают множеством взаимодополняющих услуг и навыков. Будучи частью Orange, мы сможем лучше удовлетворять международным потребностям наших клиентов, а также предоставлять услуги в сфере кибербезопасности клиентам Orange в Великобритании», — отметил Ян Браун (Ian Brown), исполнительный директор SecureData.