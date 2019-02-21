Nokia представила транспортные решения Anyhaul для сетей 5G

Nokia сделала ряд объявлений о расширении семейства транспортных решений Anyhaul, которые помогут операторам подготовить свои сети к технологии 5G за счет расширения пропускной способности базовых станций до 25 Гбит/с. Эти объявления охватывают радиорелейные, оптические и IP-технологии, а также технологии широкополосного доступа в транспортной архитектуре программно-определяемых сетей SDN.

В результате упрощается интеграция транспортных сетей с облачными сетями радиодоступа, ядра и магистрали. Появляется возможность автоматического разделения сети 5G на сегменты (network slicing) и выделения ресурсов для предоставления услуг конечным (end-to-end) пользователям.

Nokia Anyhaul – это быстро развивающееся семейство сетевых транспортных решений. Ресурсы для этих решений выделяются быстро и динамично, что позволяет поддерживать множество сетевых подключений, до минимума сокращать задержку и максимально повышать пропускную способность, необходимую для доставки услуг 5G. Программируемость и возможность автоматически создавать виртуальные сетевые сегменты (network slices) дают возможность быстро и экономично удовлетворять разнообразные требования приложений и пользователей с гарантией качества на всем протяжении сервисного соединения (канала связи).

Портфель решений Nokia Anyhaul позволяет оператору внедрять оптимальные сочетания транспортных технологий и создавать гибкую сетевую инфраструктуру, отвечающую уникальным потребностям его сети и бизнеса.

Новый релиз решений Nokia Wavence для радиорелейных сетей поддерживает агрегацию несущих в традиционных диапазонах длин волн (миллиметровые и субмиллиметровые – mmWave и uWave), в том числе в сочетании с существующими решениями других производителей радиорелейного оборудования, что позволяет вывести пропускную способность радиорелейных транспортных систем за пределы 10 Гбит/с и сделать их приемлемыми для мобильной связи пятого поколения (5G). Системы 2+0 E-Band обеспечивают пропускную способность 20 Гбит/с, поскольку каждый радиоблок поддерживает пропускную способность 10 Гбит/с по каналу с полосой пропускания 2 ГГц. Эти сверхширокополосные радиоблоки E-Band готовы к реализации в виде компактных аппаратных систем. В результате они смогут поддерживать в малых сотах транспортные каналы с производительностью, сравнимой с системами, работающими по оптическим волокнам. Семейство Wavence включает новый компактный трансивер, готовый к технологии 5G, который называется UBT-C и обеспечивает оптимизацию соединений на последней миле.

Новый модуль Nokia 1830 Versatile WDM Module (VWM) Translation Line Unit (TLU)-200 поддерживает многоканальную передачу по оптическому волокну на основе технологии DWDM с пропускной способностью каждого оптического канала 10 или 25 Гбит/с. Этот модуль, специально созданный для облачных сетей радиодоступа (Cloud RAN) и граничных облачных сетевых сегментов (Edge Cloud), упрощает работу и повышает надежность соединений в централизованной сети радиодоступа Fronthaul для используемых в сетях 4G интерфейсов Common Public Radio Interface (CPRI) или OPEN Base Station Architecture Interface (OBSAI) и планируемых к использованию в сетях 5G интерфейсов eCPRI.

Новый компактный маршрутизатор Nokia 7250 IXR-e создан для поддержки соединений и работы на граничных облачных сетевых сегментах сетей 5G с установкой их непосредственно на базовых станциях (или вблизи них) с интерфейсами 1/10/25/100 GE. Маршрутизатор Nokia 7250 IXR-e имеет компактную архитектуру, которая отличается наличием системы эффективного охлаждения, оптимальным использованием рабочего пространства и минимальной стоимостью установки и ввода в эксплуатацию. Этот маршрутизатор удачно дополняет предыдущую модель 7250 IXR-R6, которая также поддерживает требования 5G и имеет интерфейсы 1/10/25/100 GE.

Испытания решений Nokia Broadband Anyhaul 25G для пассивной оптической сети (PON), проведенные в рамках доказательства общей концепции, показали возможность достижения скоростей 25 Гбит/с на существующей волоконно-оптической инфраструктуре. Технология 25G PON, сосуществующая с технологиями 2.5G и 10G PON, позволит подключать к одному и тому же волокну больше точек радиодоступа, что поможет сократить расходы. Компания Nokia успешно испытала технологию 25G PON в сетях операторов первого уровня (T-1) в Северной Америке и Японии в январе 2019 года.

Джимми Ю (Jimmy Yu), вице-президент Dell'Oro Group, отметил: «В области мобильного транспорта всегда использовалось множество технологий. Их сочетание должно было сбалансировать требования к производительности, времени и экономичности. Такая же ситуация будет складываться и в сетях 5G, поэтому операторам понадобятся разные транспортные технологии – радиорелейные, оптические, IP и PON – для удовлетворения уникальных требований оператора в сегментах 5G Fronthaul и Backhaul. Развертывание сетей 5G началось совсем недавно – в текущем году. Если наши предположения оправдаются, то через год спрос на транспортные системы 5G (без учета оптоволокна) начнет резко возрастать, и ежегодный объем продаж в течение последующих двух лет превысит 1 млрд долларов».

Фил Твист (Phil Twist), вице-президент Nokia по вопросам маркетинга и коммуникаций, сказал: «Семейство решений Nokia Anyhaul является ключевым элементом архитектуры Nokia 5G Future X, которая позволяет нашим заказчикам пользоваться всеми преимуществами сетевой технологии нового поколения. Решения Nokia Anyhaul устанавливаются по всему миру, включая такие страны, как США, Япония, Китай и Южная Корея, где мы помогаем операторам-первопроходцам перейти к технологиям 5G. Опыт и уникальные знания, которые мы получаем в этих проектах, помогут упростить последующие проекты и снизить риски других операторов в процессе перехода к 5G».