ВСК обновила мобильное приложение «ВСК страхование»

«Страховой дом ВСК» выпустил обновленную версию мобильного приложения «ВСК страхование» для смартфонов на платформах iOS и Android. В новой версии пользователи могут оценить современный интерфейс расчета и покупки полиса каско в онлайн-режиме.

В частности, предварительный расчет стоимости каско, как утверждают в компании, занимает не более одной минуты и не требует загрузки документов на автомобиль. Этот шаг понадобится только при оформлении полиса, вместе с добавлением данных о водителях. Для осмотра авто нет необходимости ехать в офис компании или вызывать специалиста – провести его можно самостоятельно с помощью мобильного приложения. После проверки фотографий автомобиля экспертом компании клиенту останется только произвести оплату банковской картой. Приобретенный полис появится в приложении, а также будет направлен на указанный адрес электронной почты.

Одной из важных функций мобильного приложения является возможность урегулирования страхового случая всего в несколько кликов. Для этого достаточно нажать кнопку SOS и перейти к дистанционному оформлению происшествия. При этом сервис дает возможность самостоятельно выбрать станцию техобслуживания для ремонта и направиться туда сразу с места ДТП. В новой версии приложения до выбранной точки можно сразу построить маршрут, а настроенные push-уведомления позволят отслеживать статус урегулирования страхового события.

Все вопросы, связанные с использованием мобильного приложения, можно оперативно решить с помощью новой функции «Поддержка».

«Мы продолжаем улучшать функциональные возможности нашего мобильного приложения, чтобы сделать его еще более удобным для клиентов. ВСК в 2018 г. предложила полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля и урегулированием страхового события в онлайн-режиме – без вызова эксперта и звонка в страховую компанию. И клиенты уже оценили этот сервис, о чем свидетельствует пользовательская активность. До 90% наших клиентов, оформивших каско в 2018 г. в мобильном приложении, использовали опцию самостоятельного осмотра автомобиля, тысячи страховых случаев урегулированы онлайн. В обновленной версии приложения мы сделали интерфейс раздела оформления каско еще более понятным, что заметно сократит время покупки полиса и сделает более комфортным процесс урегулирования страховых событий», – отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.