Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей

Розничная сеть «Эльдорадо» (входит в Группу «М.Видео – Эльдорадо») объявила о начале продаж портативных кинотеатров для всей семьи российской компании «Мультикубик» (Cinemood) – «Кинокубик ivi» с бесплатным доступом к онлайн-кинотеатру ivi на шесть месяцев и «Мультикубик» с подпиской на приложение «Мульт» на один год.

Портативный кинотеатр Cinemood выполнен в форме куба, держит заряд до пяти часов и весит 300 граммов. Диагональ проекции в зависимости от расстояния может достигать трех метров. Для просмотра подойдет любая светлая поверхность: потолок, стена или спинка впереди стоящего кресла в самолете.

Стоимость портативного кинотеатра Кинокубик ivi в «Эльдорадо» до 10 марта 2019 г. составит 32 999 руб. (скидка 2 тыс. руб.), «Мультикубик» с выгодой 3 тыс. руб. доступен по цене 26 999 руб.

«Мы продолжаем работать над расширением ассортимента сети, предлагая покупателям наиболее интересные новинки по выгодным ценам. В 2018 г. на российском рынке отмечался значительный рост продаж нишевых детский товаров: спрос на смарт-часы брендов Elari и Jet для детей вырос в натуральном выражении в 16 раз, продажи бюджетных дронов до 7 тыс. рублей увеличились более чем в 1,5 раза, а детских наушников на треть. Портативные кинотеатры Cinemood обладают большим потенциалом, поскольку им нет аналогов, они безопасны для зрения в отличие от света сенсорных устройств, имеют большую библиотеку лицензионного мультимедийного контента и ряд обучающих функций», – отметил директор направления «Цифровая техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский.

Cinemood – представитель новой категории продуктов Kids Assistant, помощник для современных родителей в воспитании ребенка. Устройство предоставляет удобный доступ к экосистеме безопасного развлекательного и образовательного контента для всей семьи Cinemood OS. На цифровой платформе функционируют онлайн-сервисы: «Мульт», ivi, «Мегафон.ТВ», «Яндекс.музыка», «Детское радио», Youtube Kids, Youtube, караоке «Кукутики» и другие. Также внутри Cinemood предустановлена библиотека восстановленных советских диафильмов, золотая коллекция «Союзмультфильма», современная анимация, колыбельные и аудиосказки. Всем пользователям устройства доступен уникальный контент, произведенный компанией «Мультикубик», для развития моторики у детей – уроки «Театра теней».

«Партнерство с федеральной розничной сетью "Эльдорадо", безусловно, является важным шагом для нашей компании. Сотрудничество с "Эльдорадо" позволит нам расширить дистрибуцию и стать ближе к покупателям. Мы уверены, что профессиональные консультанты нашего нового партнера помогут популяризировать продукт, что позволит нам и дальше укреплять свои позиции в качестве лидирующего производителя портативных проекторов», – сказала директор по работе с ключевыми клиентами компании «Мультикубик» Янина Урбантайте.