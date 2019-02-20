Rate&Goods представили приложение дополненной реальности для Android

Rate&Goods объявила о появлении режима дополненной реальности (AR) в приложении на Android. Rate&Goods запомнит местоположение товара, и пользователь всегда сможет к нему быстро вернуться. В конце прошлого года эта функция стала доступна пользователям устройств на iOS.

Функция доступна на устройствах с операционной системой Android 7 или выше. В приложении Rate&Goods есть сканер штрихкодов — в базовом режиме пользователь наводит камеру телефона на штрихкод товара и получает сведения о нём. В AR-режиме приложение, помимо этого, привязывает карточку с информацией о товаре к его местоположению: переводя камеру от товара к товару, пользователь сохраняет карточки с информацией рядом с самими товарами.

Благодаря этой функции пользователь может вернуться к отсканированным товарам, если он отошел от нужной полки: ему достаточно посмотреть в направлении, где он сканировал товары, и на экране появятся соответствующие карточки. Кроме того, как и в других режимах приложения, в AR-режиме ведётся история сканирования, в которой сохраняются все отсканированные товары.

Сервис Rate&Goods, созданный в 2016 году, позволяет покупателям находить лучшие товары по оптимальной цене, давая доступ к каталогу, состоящему из более чем 24 миллионов наименований. Приложение (Android, iOS) хранит скидочные карты, позволяет создавать списки покупок и вести статистику расходов: Rate&Goods сканирует не только штрихкоды на упаковке товара, но и QR-коды на кассовых чеках. Все отсканированные чеки хранятся в профиле пользователя, и на основании этих данных приложение ведёт статистику расходов пользователя.