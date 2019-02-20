«Мойофис» заработал на мобильной платформе Sailfish

Компания «Новые облачные технологии» выпустила мобильное приложение «Мойофис документы» для российской операционной системы Sailfish Mobile OS Rus.

В результате пользователи Sailfish получили набор офисных редакторов и файловый менеджер в одном приложении: создавать, редактировать, сохранять и печатать документы в распространенных офисных форматах, имея при этом удобный интерфейс и широкие возможности форматирования.

«Не только законодательство, но и окружающие нас реалии требуют быстрой адаптации разработчиков программных продуктов для бизнеса и управления к кроссплатформенной среде, в которой работают современные компании и государственные структуры. Наша задача — обеспечить комфортную и продуктивную работу пользователя вне зависимости от того, какую операционную систему он использует», — отметил заместитель генерального директора «Новых облачных технологий» Армен Кочаров.

«Решение компании "Новые облачные технологии" "Мойофис документы", реализованное под Sailfish Mobile OS Rus, — это важный шаг к полноценной, независимой отечественной мобильной экосистеме, где уже сейчас присутствуют отечественные мессенджеры, средства облачного хранения и доступа к документам, защищенные браузеры, клиенты для корпоративной почты и календаря, VPN и другие приложения "на каждый день", — отметил генеральный директор компании "Открытая мобильная платформа" Павел Эйгес. — Мобильные операционные системы iOS и Android развиваются уже более 10 лет, а нам же необходимо пройти этот путь гораздо быстрее. Перенос на нашу платформу полноценного офисного пакета "Мойофис документы" позволит нам уже сегодня конкурировать с зарубежными мобильными решениями в сегменте корпоративной мобильности не только за счет обеспечения информационной безопасности, соответствующей требованиями ФСБ и ФСТЭК, но и предоставляя нашим пользователям необходимые инструменты для каждодневной продуктивной работы их сотрудников».

Новое мобильное приложение «Мойофис документы», по заявлению разработчика, полностью отвечает требованиям постановления Правительства РФ №325, в соответствии с которым офисное программное обеспечение для мобильных устройств, включенное в Реестр Минкомсвязи, должно поддерживать работу как основных распространенных мобильных операционных системах, так и под управлением мобильных операционных систем отечественной разработки, включенных в единый реестр российского программного обеспечения.