Минкомсвязи выступит координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступит координатором создания во Вьетнаме инновационного хаба, который, среди прочего, будет оказывать поддержку российским ИТ-компаниям в выходе на вьетнамский рынок. Соответствующее решение принято в ходе визита российской делегации во главе с замруководителя Минкомсвязи Михаилом Мамоновым во Вьетнам.

«Хаб должен включать площадку с выставочно-демонстрационной и офисной инфраструктурой и управляться опытным оператором с компетенциями по продвижению компаний на местных рынках. Также хаб может оказывать содействие перспективным стартапам и ИТ-компаниям в доступе к национальным венчурным капиталам и экспертизе», – сказал Михаил Мамонов.

В роли хаба мог бы выступить Центр российских высоких технологий, который будет создан под эгидой Минкомсвязи России, считает замглавы министерства. Заинтересованность в участии в проекте уже выразили «Геоскан», InfoWatch, «Лаборатория Касперского», «Микран», «Т8», Университет Росатома и другие российские компании. По словам Михаила Мамонова, центр станет постоянной платформой научного и технологического сотрудничества между российскими и вьетнамскими университетами и компаниями в сфере кибербезопасности, ИТ, критической инфраструктуры и подготовки кадров.

Бизнес-миссия во Вьетнам проходит 18–21 февраля в рамках подписанного 11 декабря 2018 года в Москве меморандума о взаимопонимании между Минкомсвязью России и Канцелярией правительства Вьетнама о сотрудничестве в области развития электронного правительства. В российскую делегацию входят представители «Ростелекома», Kaspersky Lab, Diasoft, RITE, Open Mobile Platform, Digital Design, SpeechPro, RT Labs и других российских ИТ-компаний (всего около 30), департамента информационных технологий Москвы, комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра и Аналитического центра при правительстве РФ.

В рамках визита Михаил Мамонов провел встречи с министром – начальником Канцелярии правительства Вьетнама Май Тиен Зунгом, с руководством Министерства информации и телекоммуникаций Вьетнама, компаний Gtel (Генеральная телекоммуникационная компания при Министерстве общественной безопасности Вьетнама), VNPT и Viettel. Кроме того, российская делегация провела ряд консультаций по конкретным вопросам сотрудничества в сфере ИТ (например, по созданию Центра сетевой информационной безопасности и анализа сетевых угроз) и посетила Национальный университет Вьетнама.

На этих встречах вьетнамская сторона особый интерес проявила к российскими ИТ-решениям в области электронного правительства, развития портала госуслуг, информационной безопасности, технологий «умного города», организации многофункциональных центров и другим. В ближайшие месяцы Вьетнам подготовит и направит России проект развития в своей стране электронного правительства на основе российских технологий, а также предложения по участию российских компаний в реализации конкретных проектов в республике. После этого будет составлена «дорожная карта» по реализации проекта.

Россия и Вьетнам уже активно взаимодействуют в ИТ-сфере. В частности, «Ростелеком» сотрудничает с Vietnam Telecom International по организации интеллектуальной сети связи, компании Mail.Ru и сервис «ВКонтакте» готовы к сотрудничеству в области создания новых интернет-сервисов для жителей Вьетнама, Московский технический университет связи и информатики готовит вьетнамских специалистов в области связи и телекоммуникаций и т.д.