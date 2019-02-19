За год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» почти удвоилась

«Ростелеком» сообщил о том, что среднемесячная аудитория мобильного приложения «Госуслуги» за 2018 год выросла с 5,6 млн пользователей до 9,3 млн. Количество посещений в месяц за год увеличилось с 45 млн до 72 млн.

Приложение было скачано в 2018 году свыше 17 млн раз — почти в два раза больше, чем годом ранее.

В 2018 году через приложение пользователи заполнили и отправили более 12,6 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что в два раза превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой снова стала возможность узнать размер пенсионных накоплений — граждане сделали почти 5,5 млн запросов.

На регистрацию транспорта пользователи подали около миллиона заявлений. Почти 750 тысяч заявлений поступило на оформление загранпаспорта нового поколения, и 670 тысяч — на сдачу экзаменов на управление автотранспортом. В 2018 году в пятерку самых востребованных госуслуг доступных в мобильном приложении «Госуслуги» вошел сервис «Мобильный избиратель». С его помощью более 550 тысяч граждан выбрали удобный участок для голосования на выборах Президента Российской Федерации.

Более чем в два раза возросла популярность информеров по сравнению с 2017 годом. Онлайн-уведомлениями в 2018 году граждане воспользовались свыше 770 млн раз. Информеры отображаются на главной странице мобильного приложения «Госуслуги» и позволяют в считанные секунды получать данные об автоштрафах, налоговой и судебной задолженностях с возможностью перехода к оплате в один клик.

Объем платежей через приложение за 2018 год вырос в два раза и превысил 20 млрд рублей. Наибольшую долю от общей суммы составила оплата налоговой задолженности — более 5,7 млн платежей на сумму свыше 7,3 млрд рублей. Самой популярной стала возможность погашения автоштрафов — почти 11 млн транзакций на общую сумму более 5,3 млрд рублей. Также пользователи оплатили почти 3,8 млн госпошлин на сумму около 5,2 млрд рублей и 680 тысяч судебных задолженностей на сумму свыше 2,1 млрд рублей.

В конце сентября 2018 года владельцам мобильных устройств с операционной системой iOS стала доступна оплата госпошлин и автоштрафов с помощью платежной системы Apple Pay, в ноябре такая возможность была реализована и для погашения налоговых и судебных задолженностей. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 760 тысяч транзакций на общую сумму свыше 900 млн рублей, что составляет 10% от общего объема платежей. Самой востребованной оказалась оплата автоштрафов — более 370 тысяч платежей на сумму, превышающую 170 млн рублей. Наибольшую долю от суммы платежей, почти 50%, составило погашение налоговых задолженностей — почти 220 тысяч транзакций на сумму более 450 млн рублей.

Мобильное приложение «Госуслуги» высоко оценивается пользователями. Так, владельцы Android-устройств поставили приложению 4,65 балла из пяти возможных, а пользователи iOS-гаджетов — 4,7 балла.

«Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отвечает за эксплуатацию и развитие инфраструктуры электронного правительства. Технологическим партнером проекта выступает «РТ Лабс».