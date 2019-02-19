«Рикор» начал производство промышленных ПК широкого спектра применения

«Рикор» объявил о разработке и подготовке к производству опытных образцов первых отечественных промышленных компьютеров в универсальном корпусе на базе процессоров с архитектурой Intel Atom, Core и открытой платформы ARM.

Промышленные компьютеры – это современная замена промышленным контроллерам на предприятиях различных отраслей экономики. Промышленные компьютеры обладают широкими возможностями кастомизации благодаря наличию плат расширения, меняющих количество и тип необходимых портов. Эта специфика позволяет унифицировать на предприятии парк базовых устройств, и как результат сократить расходы на обслуживание и администрирование.

По своим характеристикам промышленные компьютеры «Рикор» являются полной заменой импортным аналогам, но имеют более прозрачную логистику и отлаженный процесс поддержки. Устройства выполнены на базе современного процессора Intel Atom C3538 с возможностью подключения двух модулей памяти и расширением ее до 128 ГБ, большим количеством сетевых портов со скоростью от 1 до 10 Gb и установки двух дисков SATA3 или M2. Возможности расширения обеспечиваются за счет двух слотов – PCI Express Mini Card slot (USB+PCIe interface) и RS-232 порта. Также реализована поддержка ОС Linux.

«В первую очередь будут произведены сетевые устройства для телеком рынка, как наиболее динамично развивающейся отрасли IT, размещаемые операторами связи и провайдерами телекоммуникационных услуг на стороне абонента. Мы планируем удерживать цены на устройства нашего производства ощутимо ниже зарубежных аналогов», – сказал Борис Иванов, вице-президент «Рикор».

Выпуск опытных образцов промышленных компьютеров намечен на февраль, готовы к заказу устройства будут не позднее марта 2019 года.