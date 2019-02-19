Органы исполнительной власти Новгородской области подключились к «Облаку 1С»

Фирма «1С» сообщила о подключении к региональной системе «Облако 1С» 268 организаций – всех органов исполнительной власти Новгородской области и подведомственные им учреждения. «Облако 1С» обеспечивает не только финансово-хозяйственную деятельность и кадровую работу, но и оперативную аналитику по основным показателям выполнения Указа Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.», а также региональных приоритетных проектов.

Переход на централизованное облачное ИТ-решение с ранее использовавшихся разнородных локальных программ позволил втрое снизить затраты на сопровождение бухгалтерских и кадровых систем, примерно на треть повысить производительность труда финансово-хозяйственных служб.

«Самое ценное, что дает переход на ведение учета в едином облаке, – данные централизуются, больше не надо "выпрашивать" отчеты у подведомственных учреждений. Руководство региона имеет актуальные и достоверные данные для принятия качественных и оперативных управленческих решений», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Он отметил также, что возможности облачных технологий на платформе «1С:Предприятие» позволяют наращивать функциональность системы по мере появления новых задач. В «Облако 1С» можно добавлять функциональные блоки для автоматизации целых отраслей: здравоохранения, образования, культуры и других. Эти возможности будут задействованы при развитии проекта «Цифровая школа», о котором рассказал губернатор Андрей Никитин. По результатам пилотного проекта, успешно выполненного в новгородской школе №36, планируется масштабировать его на весь регион, подключить к «Облаку 1С» не менее 50% образовательных организаций области и реализовать: аналитический центр управления отраслью образования с использованием консолидируемых в облаке больших данных; центр финансового обеспечения, позволяющий контролировать бюджетные средства от планирования до закупок и, как следствие, эффективно их использовать.

Другим важным направлением развития функциональности «Облака 1С» в 2019 г. будет дальнейшая цифровизация здравоохранения – внедрение программного модуля «Больничные аптеки» позволит получить детализацию затрат по каждому пациенту и сократить неэффективные расходы на лекарства.