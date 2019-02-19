Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения атак на сенсоры электронных систем

Mitsubishi Electric объявила о разработке первой в мире технологии защиты сенсоров, в основе которой лежит обнаружение несоответствия регистрируемых данных с помощью собственного встроенного алгоритма для сбора и обобщения измерений нескольких сенсоров. Эти данные используются в системах автоматического управления дронами, бортовыми устройствами автомобилей, производственным и другим оборудованием. Компания планирует продолжить разработки с целью запуска технологии в серийное производство с 2020 г.

Новый алгоритм, разработанный Mitsubishi Electric, обнаруживает атаки злоумышленников, основываясь на несовпадениях регистрируемых данных более чем на 42%. Например, в случае ультразвуковых атак на дроны, программа вычисляет магнитное поле или гравитацию Земли двумя способами с использованием промежуточных значений данных сенсоров, и любое несоответствие двух результатов считается несовпадением.

Внедрение нового алгоритма предполагает установку дополнительного программного обеспечения в существующие схемы обработки сигналов сенсоров, при этом нет необходимости в модификации самой конструкции оборудования. Точность измерений сенсоров также не изменяется.

Технологии автоматического управления на базе поступающей от сенсоров информации получают все более широкое ежедневное применение в дронах, бортовых устройствах автомобилей и производственном оборудовании, увеличивая спрос на меры по обеспечению кибербезопасности. В автоматическом управлении ключевую роль играют алгоритмы, которые объединяют данные измерений нескольких сенсоров, но безопасность их применения не доказана.

Исходя их этого, Mitsubishi Electric разработала первую, по собственному утверждению, в мире технологию защиты от несовпадений регистрируемых сенсорами данных во время атак злоумышленников. Разработка проводилась частично по заказу Организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) при Японском национальном агентстве исследований и разработок.