«Крок» создал для «Полюса» сквозную систему мониторинга

«Крок» внедрил в золотодобывающей компании «Полюс» систему мониторинга. За счет возможности быстрого обнаружения причин аварий время простоев сетевой инфраструктуры сократилось на 30%, а затраты на ее обслуживание снизились.

Ранее в «Полюсе» было несколько инструментов мониторинга, не связанных между собой и ориентированных на решение конкретных задач, например, настройка конфигураций или инвентаризация. Изолированные друг от друга подсистемы усложняли процесс управления сетями, включая подготовку комплексных отчетов. Более того, техническое обслуживание подсистем требовало дополнительных затрат. Компания «Полюс» приняла решение создать единый программный продукт по мониторингу и управлению сетевой инфраструктурой.

«Крок» внедрил комплексную систему мониторинга компании Infosim. Благодаря ей данные о состоянии оборудования на объектах «Полюса» (производительность, потребление трафика, новые устройства в сети) в режиме онлайн отражаются в едином интерфейсе.

«Любые, даже минутные, простои в работе ИКТ-инфраструктуры обходятся нам очень дорого. Для нас очень важно максимально быстро находить и устранять причины аварий, контролировать соблюдение провайдерами SLA в части качества каналов связи, видеть полную картину происходящего на площадках: что и где установлено, какие новые устройства появились, а какие, наоборот, сходят с поддержки, состояние оборудования и мн. др. "Крок" помог нам наладить быстрый, удобный и простой процесс контроля телеком оборудования», — отметил Константин Писаренко, начальник управления развития ИТ-инфраструктуры компании «Полюс».

Совместно с ИТ-специалистами «Полюса» «Крок» объединил комплексную систему мониторинга Infosim с базой данных актуального оборудования на площадках (CMDB, Сonfiguration Management Database). Это позволило ИТ-службе «Полюса», эксплуатирующей телеком-сеть, в едином интерфейсе решать широкий спектр взаимосвязанных между собой задач. В их числе инвентаризация оборудования онлайн, проверка его конфигурации на соответствие политикам компании, контроль утилизации каналов связи, мониторинг работы оборудования, сканирование сети на появление новых устройств, оперативное реагирование на аварийные ситуации и оповещение ответственных лиц, резервное копирование конфигураций сетевых устройств, визуализация состояния сети.

«Работа корпоративной сети крупных территориально-распределенных компаний должна быть надежной и прозрачной. Для этого ИТ-служба должна иметь возможность в любой момент времени отследить, как себя «чувствует» оборудование и нет ли угрозы возникновения нештатной ситуации. Благодаря объединению с корпоративной телефонией система мониторинга автоматически дозванивается до ответственных сотрудников "Полюса" и оперативно информирует о проблеме. Это прекрасный пример классической автоматизации», — отметил Андрей Врублевский, руководитель направления оптимизации и контроля сети ИТ-компании «Крок».

«По сравнению с open-source решениями Infosim представляет собой продукт, который включает в себя все необходимые функции из "коробки", а также открывает широкие возможности для дальнейшей интеграции под бизнес-задачи заказчика. Infosim работает на единой серверной платформе, одной СУБД, общем интерфейсе. Это существенно снижает издержки на установку, обновление и поддержку системы мониторинга, а также обучение специалистов», — сказал Дмитрий Щербаков, технический директор регионального представительства Infosim.