«Аладдин Р.Д.» представил новую версию JaCarta-2 SDK

«Аладдин Р.Д.» сообщил о выходе новой версии комплекта разработчика JaCarta-2 SDK 2.4.1. Комплект предназначен для встраивания устройств JaCarta-2 ГОСТ и комбинированных моделей на их основе, а также «Антифрод-терминала», в прикладное ПО.

В состав JaCarta-2 SDK 2.4.1 входят программные компоненты, включая библиотеку стандарта PKCS #11 и средство администрирования, примеры исходных кодов программ для работы с PKCS #11, документация для встраивания устройств с помощью различных прикладных интерфейсов и сертификационные материалы для ознакомления. Комплект зарегистрирован в реестре российских программ для ЭВМ и БД (№ 4299).

В новой версии комплекта разработчика была обновлена библиотека jcpkcs11-2 до версии 2.4.1.14, а именно добавлены такие опции как поддержка работы CMS с ключом 256 бит, согласно рекомендациям TK-26 «Использование алгоритмов ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012 и ГОСТ Р 34.10-2012 в криптографических сообщениях формата CMS»; алгоритмы согласования ключей; алгоритмы передачи ключей; возможность создания CMS-сообщения в адрес нескольких абонентов и разбора CMS-сообщения, подготовленного в адрес нескольких абонентов; поддержка SafeTouch PRO; поддержка создания и проверки ЭП для предварительно вычисленного хэш-значения; поддержка выработки ключа парной связи с явным указанием ключа корреспондента; возможность создания запроса на перевыпуск сертификата.

Специалисты «Аладдин Р.Д.» также обновили версии компонентов СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» и АРМ разработчика JaCarta-2 ГОСТ, сертификационные документы, а также добавили дополнительные примеры с поддержкой ГОСТ 2012.

Партнеры «Аладдин Р.Д.» могут скачать актуальную версию комплекта разработчика JaCarta-2 SDK из личного кабинета на партнерском сайте компании.