«РТ-регистратор» расширяет сеть филиалов на Юге и Северном Кавказе

«РТ-регистратор», входящий в «Ростех», объявил о слиянии с крупнейшим регистратором юга России – «ДонФАО». Сделка позволит расширить филиальную и трансфер-агентскую сети структуры госкорпорации, полностью охватив Южный и Северо-Кавказский федеральный округа.

На базе «ДонФАО» «РТ-регистратор» намерен развивать филиальную сеть в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

«Мы делаем упор на создание сети филиалов на базе компаний, которые уже хорошо зарекомендовали себя на рынке и имеют сложившуюся клиентскую базу, щепетильно относятся к защите данных, учету ценных бумаг, корпоративных процедур, подходов к обслуживанию клиентов. К осени этого года мы планируем полностью завершить работы по технологическому переоснащению и профессиональной переподготовке кадров в 12 наших региональных филиалах», – отметил гендиректор «РТ-регистратор» Алексей Свиридов.

Регистратор «ДонФАО» был образован в 1999 г. после преобразования компании «Донское финансовое акционерное общество» («ДонФАО») созданного в начале 90-х годов в рамках пилотного проекта развития сети регистраторов. Регистратор является крупнейшим на Юге России, и ведет реестры около 250 акционерных обществ с общим количеством лицевых счетов примерно 600 тыс.

«Данная сделка дает большой толчок для развития компании. Мы уверены, что стандарты и условия обслуживания "РТ-регистратор" позволят нашим действующим клиентам получить качественно иное отношение к политике безопасности и конфиденциальности», – отметил гендиректор «ДонФАО» Алексей Вербицкий.

Напомним, компания «РТ-регистратор» была создана «Ростехом» в конце 2018 г. с целью уменьшить затраты на корпоративные процедуры и стандартизировать подходы к ведению реестров предприятий госкорпорации. До конца 2019 г. на новую площадку перейдут более 700 предприятий Корпорации. Услуги регистратора будут доступны и другим компаниям. К 2020 г. «РТ-регистратор» планирует занять уверенные позиции в десятке крупнейших регистраторов.

Чтобы повысить конкурентоспособность регистрационной площадки, «Ростех» расширяет виды цифровых сервисов, предоставляемых клиентам. Например, «РТ-регистратор» предложит клиентам сервис для проведения собраний акционеров в электронной форме, а также передовые сервисы для выплаты дивидендов, личный кабинет эмитента и акционера, систему электронного документооборота и платформу для удаленного доступа. Помимо этого, «РТ-регистратор» планирует приобретение ряда технологических компаний, чьи решения позволят сделать систему обслуживания клиентов более защищенной от доступа извне.