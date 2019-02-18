«Росэлектроника» представила комплексное решение для боевой информационной системы ПВО

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил автоматизированную систему управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО «Поляна-Д4М1» и комбинированную радиостанцию Р-142НМР. Изделия обеспечивают автоматизированное управление зенитно-ракетными системами и зенитно-ракетными комплексами типа «С-300», «Бук», смешанной группировкой «С-300», «Бук», «Тор», «Тунгуска», а такжемодернизированной версией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М» через соответствующие пункты управления.

«Поляна-Д4М1» (производитель – «Радиозавод», г. Пенза, входит в «Росэлектронику») способна одновременно сопровождать и отображать до 250 воздушных объектов и в автоматизированном режиме распределять цели между различными зенитными комплексами. Изделие принимает информацию от цифровых радиолокационных станций, осуществляет координацию и взаимодействие с командным пунктом управления авиацией и РЭБ, обеспечивает безопасность полетов своей авиации. «Поляна-Д4М1» также собирает и обрабатывает данные наземной обстановки и формирует рекомендации по управлению подчиненными частями и подразделениями. Комплекс изделия размещен на четырех автомобилях и включает пункт боевого управления, командно-штабную машину и две подвижные электростанции.

Комбинированная радиостанция Р-142НМР (производитель – концерн «Созвездие», входит в «Росэлектронику») обеспечивает обмен аналоговой и цифровой информацией в сложных условиях эксплуатации и при постановке преднамеренных помех. Использование Р-142НМР в АСУ «Поляна-Д4М1» повышает командную управляемость системы, увеличивает «плечо управления» силами и средствами зенитно-ракетной бригады, обеспечивая дальность связи до 30 км со скоростью обмена данными до 9 600 бит/сек. Радиостанция осуществляет одновременный обмен данными (телекодовой и речевой информацией) по семи направлениям в радиальной структуре между «Поляна-Д4М1» и управляемыми объектами, такими как «С-300», «Бук», «Тор», «Тунгуска», «Панцирь». Это позволяет объединить все разновидности зенитно-ракетных комплексов в единую боевую информационно-управляющую систему.

«АСУ "Поляна-Д4М1" и комбинированная радиостанция Р-142НМР являются системообразующим комплексом многоэлементной боевой информационной системы, их применение обеспечивает управление соединениями и частями противовоздушной обороны, – отметили в «Росэлектронике». – Наше решение может быть адаптировано к системе управления ПВО любого государства».