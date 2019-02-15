«Росэлектроника» представит армейские АСУ и комплексы РЭБ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представит на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ) системы автоматизированного управления вооружением для противовоздушной обороны, ракетных войск и авиации, а также комплексы связи и радиоэлектронной борьбы.

Входящий в «Росэлектронику» концерн «Созвездие» продемонстрирует на выставке унифицированную командно-штабную машину Р-149МА1 на транспортной базе БТР-80. УКШМ обеспечивает управление и связь должностным лицам бригадного уровня, изделие может также применяться в оперативном звене на передовых пунктах управления.

В рамках экспозиции будет представлен комплекс радиоэлектронной борьбы «Инфауна» (РБ-531БЕ), осуществляющий радиоэлектронную разведку, радиопеленгование и постановку помех средствам УКВ связи, работающих как на фиксированных частотах, так и в режиме ППРЧ. «Инфауна» может осуществлять постановку маскирующей аэрозольной завесы протяженностью более 100 м с помощью установленных на шасси пусковых установок с аэрозольными боеприпасами. Комплекс представляет собой эффективное средство защиты бронетехники и личного состава при движении в колонне и боевых действиях в городских условиях.

Также концерн «Созвездие» представит на выставке автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления наземной КВ и УКВ радиосвязи тактического звена РБ-301А-Е. В рамках экспозиции будут демонстрироваться малогабаритные носимые (возимые) передатчики помех РП-377ВМ, предназначенные для подавления радиоуправляемых минно-взрывных устройств.

«Радиозавод» (входит в «Росэлектронику») на IDEX-2019 представит практически полный спектр продукции, предлагаемой потенциальным партнерам на международном рынке. В частности, предприятие продемонстрирует автоматизированную систему ПВО «Поляна-Д4М1», которая является основным элементов современной системы противовоздушной обороны, а также комплекс автоматизированного управления для артиллерийских подразделений 83т888-1.7. Данная аппаратура обеспечивает автоматизацию процессов управления любой системой артиллерийского и минометного вооружения, включая системы иностранного производства.

«Поскольку предприятия «Росэлектроники» ведут тесное сотрудничество со странами Северной Африки и Ближнего Востока, мы традиционно принимаем участие в IDEX и представляем здесь потенциальным партнерам нашу наиболее перспективную с точки зрения поставок на экспорт продукцию, - рассказали в холдинге. - На сегодняшний день основное направление работы в ближневосточном регионе - это поставка АСУ средствами ВВС и ПВО, а также комплексов, предназначенных для обеспечения связи зенитных ракетных систем».