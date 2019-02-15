«Рэйдикс» и «Аквариус» поставили СХД для центра безопасности в ХМАО-Югре

«Рэйдикс» и «Аквариус» завершили проект по поставке системы хранения данных для Центра обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности.

С учетом рационального использования аппаратных возможностей центра, встала необходимость обеспечения сохранности данных и их оперативной обработки. Поставленную задачу решила СХД в одноконтроллерной конфигурации на 16 дисков под управлением ПО RAIDIX с портами iSCSI, которая сопровождается технической поддержкой в течение трех лет.

Проект был реализован в партнерстве с компанией «Аквариус», которая разрабатывает и производит готовые программно-аппаратные комплексы для решения различных задач. Специалисты компании обладают опытом создания и внедрения СХД различного масштаба, а также участвуют в научных и опытно-конструкторских работах.

Реализованная СХД работает под управлением ПО RAIDIX, которое внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и основано на собственных математических алгоритмах.

Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности был учрежден в 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа и находится в ведении Департамента информационных технологий ХМАО – Югры. Специалисты центра обеспечивают взаимодействие участников единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС: координируют работу дежурно-диспетчерских служб, принимают заявки на единый номер 112, контролируют аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и региональную навигационную систему на базе ГЛОНАСС, а также систему оповещения и информирования населения.