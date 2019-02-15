Новая точка беспроводного доступа Cisco Aironet серии 4800 доступна в России

Cisco объявила о старте продаж в России новой точки доступа Wi-Fi Cisco Aironet серии 4800, являющейся частью архитектуры Cisco DNA – комплексной платформы, действующей на основе намерений и позволяющей преобразовать данные о сетевом трафике в действенную аналитику.

«Точка доступа Cisco Aironet серии 4800 – это важный шаг в развитии портфолио устройств, которые позволяют построить сетевую инфраструктуру, работающую на основе намерений (Intent Based Networking), с высоким уровнем автоматизации и поиска неисправностей. Использованная как часть архитектуры Cisco DNA, данная точка доступа обеспечивает непревзойденную глубину мониторинга событий в сети, моментальный поиск источника неисправности с привязкой к географическим координатам. По оценкам Cisco, такой подход сокращает время, затрачиваемое службами ИТ на поиск неисправностей, на 80%, - сказала Юлия Андрианова, менеджер по развитию корпоративных решений Cisco. – Отмечу также, что устройство изготавливается в Твери, на заводе глобального производственного партнера, что позволяет сокращать и упрощать процедуру доставки оборудования, избегать временных и финансовых затрат на ввоз продукции».

Ключевая особенность точки доступа Cisco Aironet серии 4800 – возможность работы активным сенсором для интенционно-ориентированной сети с учетом местоположения клиентского устройства. Это позволяет службе ИТ на центральном мониторе наблюдать историю передвижения клиентов с отображением статуса подключения и других технических параметров. Такой функционал позволяет быть информированными о произошедших инцидентах в сети: о том, например, по какой причине у сотрудников вчера прервалась связь и т.д. Вся картина радиосвязи в конкретной точке отображается на терминале, что высвобождает время, которое сейчас радиоинженеры тратят на изучение инцидента и попытки повтора ситуации, в котрой наблюдалась проблема.

Точка доступа Cisco Aironet 4800 демонстрирует выдающуюся производительность в помещениях с высокой плотностью клиентов благодаря использованию чипсета разработки Cisco, уникальной архитектуре с распределенным управлением и набору функционала для HD-сетей.

Точка доступа обладает уникальным функционалом. Выделенный радиоинтерфейс для работы точки, проактивного мониторинга беспроводной сети, обнаружения проблем в сети еще до того, как они станут проблемами для пользователей. Встроенные возможности позиционирования Wi-Fi- и BLE-устройств с высокой точностью для сбора информации о местоположении и передвижении активов компании, сотрудников, гостей. Эта информация может использоваться для оптимизации бизнес-процессов, обеспечения безопасности, таргетированного маркетинга или сервиса навигации. Постоянное отслеживание атак на беспроводную сеть, источников помех и вредоносных устройств в сети. Глубокий анализ производительности приложений клиентов, автоматическое выявление более 240 видов аномалий в сети. Гибкое радио, позволяющее точке доступа использовать двойное радио в диапазоне 5 ГГц, что повышает производительность сети на 25%. Оптимизированная работа с устройствами, использующими операционную систему iOS.