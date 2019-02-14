Участники конференции CNews «BPM-2019: рынок готов к оптимизации бизнес-процессов» рассказали о своем опыте применения методов и инструментов BPM

В Москве 12 февраля 2019 г. CNews провел конференцию «BPM-2019: рынок готов к оптимизации бизнес-процессов».

Участники конференции рассказали про роботизацию, процессную аналитику, другие методы и инструменты работы с бизнес-процессами, а также про важность работы с людьми и корпоративной культурой. Интерес к BPM, судя по активности аудитории, очень высокий. Но ключевым фактором успешности любого начинания по-прежнему остаются сотрудники, которым приходится работать по-новому. И далеко не всегда они этому рады.

Оптимизацию бизнес-процессов теоретики BPM и сам бизнес понимают по-разному. Согласно исследованию PEX Network, представители бизнеса используют достаточно широкие термины для BPM-практик. Для них это улучшение и совершенствование в любой сфере работы предприятия. 70% опрошенных компаний совершенствуют операционную деятельность. За ней с показателями 35-40% идут ИТ, работа с клиентами, HR и финансы.

Большой ассортимент применяемых для работы с бизнес-процессами методик знаком далеко не всем представителям бизнеса, это как раз сфера компетенций бизнес-аналитиков. У предприятий разных размеров и специфики разные цели. Кто-то повышает удовлетворенность клиентов, а кто-то сокращает расходы. Но глобально исследование показывает интерес организаций к поддержке изменений, которые зачастую могут и не доходить до внедрения.

Директор ИТ-блока банка «Зенит» Илья Кучугин в своем докладе отметил, что BPM перестали воспринимать как панацею ото всех бед, и он становится инструментом для решения конкретных прикладных задач. Как следствие, интерес заказчиков смещается с мощных промышленных систем в сторону гибкого программного обеспечения с открытым исходным кодом. Все более востребованными становятся бизнес-аналитики, которые могут подсказать способ изменить неэффективные процессы, а не автоматизировать существующие.

Ярким выступлением стал кейс уфимской компании Pegas Touristik со штатом 80 человек. У владелицы бизнеса Ольги Черепановой возникла необходимость наладить удаленный контроль и уйти от оперативного управления. Проверкой успешности проекта стало длительное путешествие, за время которого агентство не только не развалилось, но даже улучшило отдельные показатели работы. Технической базой в данном случае послужила адаптированная и самостоятельно дописанная CRM-система для туристической отрасли.

В некотором смысле противоположным по своей масштабности стал кейс Высшей школы экономики, на борту у которой порядка 40 тыс. студентов, 7 тыс. преподавателей, более 80 зданий и 550 разных программных продуктов. Андрей Шевцов, старший директор ВШЭ по ИТ, рассказал захватывающую историю о том, как все это сейчас эффективно работает на платформе K2, история которой началась в 1999 г. в Южной Африке. Не обошлось и без провокационных вопросов про импортозамещение.