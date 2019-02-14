Центр когнитивных технологий «Айтеко» разработал решение для интеллектуального корпоративного поиска

Центр когнитивных технологий «Айтеко» приступил к внедрению собственной разработки Smart Corporate Search – технологии, позволяющей объединить все источники корпоративной информации в единое хранилище для проведения оперативного интеллектуального поиска и углубленного анализа данных.

Система разрабатывалась специалистами Центра когнитивных технологий для решения проблем, снижающих эффективность работы организаций с данными: потери времени при поиске информации в нескольких системах и неструктурированных источниках, невозможность вести поиск по содержимому PDF-файлов или проводить фильтрацию полученных результатов.

SmartCS позволяет вести полнотекстовый и атрибутивный поиск по фразе или запросу с условиями и фильтрами, искать лексически схожие документы в любых корпоративных источниках. Система имеет широкую функциональность для управления поиском, настройки и кастомизации поисковой выдачи. Пользователям доступно построение тематического профиля, персональное рубрицирование документов, ведение персональных библиотек запросов.

Решение способно извлекать релевантные запросу объекты из единого хранилища данных и устанавливать связи между ними, автоматически выделять такие атрибуты найденного документа, как его тип и дата выпуска, заказчик или исполнитель упоминаемого проекта, а также подтверждать актуальность указанных в документации нормативно-правовых актов. Благодаря технологии обработки естественного языка пользователю доступен просмотр оригинала документа с подсвеченной релевантной запросу лексикой. В результаты поиска включаются объекты, соответствующие уровню доступа пользователя, согласно корпоративной политике безопасности.

В настоящее время Центр когнитивных технологий приступает к внедрению SmartCS для оптимизации системы подготовки тендерной документации в компании заказчика. Выбор решения проходил на конкурсной основе в несколько этапов, включая анализ представленных на рынке систем корпоративного поиска и тестирование продуктов, выбранных по его итогам. В соответствии с требованиями заказчика было необходимо обеспечить оцифровку и распознавание текста документов, выделение атрибутов документов, их индексирование и хранение с возможностью редактирования метаданных, полнотекстовый и атрибутивный поиск, выгрузку и фильтрацию его результатов, разграничение прав доступа к результатам поиска и конкретным документам.

В пользу SmartCS на этапе тестирования были отмечены такие функциональные возможности решения, как: потоковое извлечение из текста документов типизированных сущностей; семантический поиск с использованием современных тезаурусов русского языка; подсветка релевантной запросу лексики в тексте документа; выдача результата поиска совместно с ее тематическим профилем в виде частотных распределений атрибутов документов и сущностей; семантическая группировка различных названий одной темы или объекта; ведение персональной библиотеки запросов пользователей; автоматическая тематическая классификация документов.

«Мы хотели разработать систему интеллектуального корпоративного поиска, которая бы превосходила по функциональности существующие решения. Внедрение SmartCS, позволяющего оптимизировать работу с проектным опытом заказчика при подготовке тендерной документации, – и признание востребованности наших разработок, и большая ответственность. Мы надеемся трансформировать полученную в процессе реализации проекта обратную связь в дальнейшее совершенствование технологии», – отметил Илья Калагин, директор Центра когнитивных технологий «Айтеко».