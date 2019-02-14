Tele2 направит 252 млн рублей на развертывание мобильных сетей в Ивановской области

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и правительство Ивановской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. В 2019 г. оператор планирует направить на строительство сотовой инфраструктуры региона 252 млн руб. Это позволит развернуть сети 4G/3G/2G на территории, где проживает более 98% населения Ивановской области.

Соглашение подписано генеральным директором Tele2 Сергеем Эмдиным и губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Цель сотрудничества – развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона и увеличение инвестиций в экономику области. Стороны будут совместно реализовывать проекты по цифровизации экономики на территории региона и повышать доступность новейших технологий для населения. Договоренности предусматривают создание современных услуг связи в регионе и информирование ивановцев об актуальных телеком-сервисах.

Инвестиционная программа предполагает строительство сети мобильной связи Tele2 в стандартах 4G/3G/2G на территории Ивановской области. Срок запуска сети запланирован на второй квартал 2019 г. Общий объем инвестиций, которые Tele2 планирует направить в сотовую инфраструктуру Ивановского региона в 2018-2019 гг., составляет 524 млн руб.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «В 2019 г. Tele2 продолжает курс активного развития – компания направляет инвестиции на строительство 4G-сетей и выход в новые регионы, в числе которых Ивановская область. Начало работы Tele2 в Иванове изменит телекоммуникационный ландшафт региона и расширит возможности выбора для жителей. Важно, что наша деятельность на местном рынке будет проходить на фоне сотрудничества с правительством Ивановской области. Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с властью. Реализация совместных проектов позволит улучшить экономический климат в регионе и сделать инновационные сервисы мобильной связи доступнее для ивановцев».

Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области, отметил: «Приход в регион крупного игрока на рыке связи – это развитие конкуренции и, как следствие, повышение доступности услуг для жителей Ивановской области. Нам необходимо развивать инфраструктуру связи на всей территории, особенно в отдаленных районах и в малых городах, что сейчас является приоритетом».