Orange построит программно-определяемые сети в 24 филиалах Weener Plastics

Международный сервис-провайдер Orange Business Services заключил пятилетний контракт с поставщиком решений в сфере пластиковой упаковки Weener Plastics, в рамках которого компания внедрит программно-определяемые сети SD-WAN в 24 филиалах поставщика в Европе, Азии и Латинской Америке, повысив гибкость и улучшив внутренние коммуникации.

Weener Plastics предлагает клиентам как типовые, так и индивидуальные технологические упаковочные решения. Значительно увеличившись за счет серии поглощений, компания нуждалась в управляемом решении, которое бы обеспечило доступ к облачным приложениям, включая ERP и Office 365, и позволило сотрудникам заниматься своими основными производственными задачами.

Решение Orange Business Services было выбрано в связи с богатым опытом провайдера в развертывании программно-определяемых сетей для компаний по всему миру. Например, в 2018 г. Orange и Siemens заключили крупнейший в истории контракт по объединению 1,5 тыс. площадок в 94 странах на базе инфраструктуры SD-WAN, стоимость которого составила $300 млн. Важную роль для Weener Plastics сыграло и наличие линейки однородных управляемых сервисов и приложений.

«Стремительное развитие на зарубежных рынках способствовало тому, что мы стали искать международного ИТ-партнера, способного оказать локальную поддержку во всех филиалах компании. Flexible SD-WAN обеспечил нас надежной и гибкой сетью, необходимой для дальнейшего развития бизнеса. Поддержка Orange Business Services позволяет нам заниматься тем, что мы умеем лучше всего: разработкой и производством высокотехнологичных решений в области пластиковой упаковки», — отметил Эрик ден Хертог (Eric den Hertog), глобальный директор по ИТ, Weener Plastics.

«Мы рады способствовать международной экспансии Weener Plastics. Переход на SD-WAN требует тщательной подготовки и проверки того, что решение разработано надлежащим образом и обеспечивает устойчивую работу. Глубокие знания и обширный опыт применения SD-WAN позволяют нам быть надежным партнером Weener Plastics на пути к реализации поставленных ими задач», — сказал Фабрис де Винд (Fabrice de Windt), старший вице-президент Orange Business Services по Европе.