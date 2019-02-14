«Диасофт» развивает решение для автоматизации брокерского обслуживания

«Диасофт» утвердила трехлетнюю стратегию развития решения по автоматизации брокерского обслуживания на базе платформы Diasoft FA# Beans.

В 2018 году команда «Диасофт» уже реализовала часть нового функционала в решении Diasoft FA# Beans, Брокерское обслуживание. В частности, теперь пользователи могут вести широкую аналитику данных по клиентам. Появился конструктор тарифных планов брокерского обслуживания, который позволяет настроить до 40 различных клиентских тарифов. Проведена подготовка продуктов направления «Финансовые рынки» к работе с единым брокерским счетом. Также в функционал решения добавлена поддержка онлайн-расчета НДФЛ и обеспечена возможность работы банков на всех интересующих их рынках.

В 2019 году планируется развитие решения в части поддержки более простого и оперативного приема клиентов на обслуживание – client onboarding. Кроме того, при проектировании процессов «Диасофт» предлагает банкам использовать современную технологию Straight-Through processing (STP), которая позволит сократить затраты на поддержание работы системы за счет полной автоматизации обработки данных.

Стратегия «Диасофт» по развитию решения для автоматизации брокерского обслуживания на базе Diasoft FA# Beans предполагает ориентацию системы на предоставление банку гибких механизмов. С их помощью банк сможет выбрать индивидуальный или типовой подход к обслуживанию в зависимости от категории клиента.

Банки, использующие решение «Диасофт» для брокерского обслуживания, смогут быстрее реализовывать инициативы, направленные на развитие бизнеса. Одной из таких инициатив является финансовый маркетплейс Банка России.

Сергей Жилко, руководитель продуктового направления «Клиентские операции на финансовых рынках» компании «Диасофт», отметил: «Мы используем различные каналы для получения информации о новых технологических трендах, общаемся и обмениваемся опытом с нашими клиентами, работаем с представителями мегарегулятора и Московской биржи, участвуем в знаковых мероприятиях отрасли. Это помогает нам своевременно развивать решения, быть на волне в вопросах автоматизации работы банков на финансовых рынках. Последние подробности создания проекта «Маркетплейс» Банка России мы узнали в декабре 2018 года на первой в России практической конференции по инвестиционным digital-сервисам для физлиц».