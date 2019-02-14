«Астек-оптик» выбрала «Облакотеку» для размещения ИТ-ресурсов

«Облакотека» оптимизировала затраты на техническую поддержку компании «Астек-оптик». Сеть оптик поставила задачей объединение всех магазинов в единую сеть с возможностью передачи данных: видео- и аудио-контроля, контроля за действиями пользователей и централизованного удаленного управления. Для обеспечения доступа в сеть интернет задействованы мобильные каналы связи. Рассматривалось три решения задачи: реализация инфраструктуры в ЦОДе, в центральном офисе компании и размещение IT-инфраструктуры компании в виртуальной среде «Облакотеки».

Гарантированные резервированные каналы связи, резервное копирование, отсутствие расходов на локальную IT-инфраструктуру и лицензионное ПО, более низкая стоимость владения стали решающими факторами для выбора «Облакотеки».

Объединение в единую IT-среду географически распределённых филиалов изначально вызвало достаточно высокую трудоемкость со стороны исполнителя и партнёра «Облакотеки», ИП Житкова Виталия Петровича, например, необходимость посещения каждого объекта заказчика для первоначальной настройки оборудования. Используемые заказчиком мобильные каналы связи для доступа в глобальную сеть интернет вызывали сложности при настройке туннельных соединений из-за ограничений, используемых провайдером ― провайдер блокировал GRE-протоколы. Однако централизация данных и систем в облаке дает сейчас полное удаленное управление всей IT-инфраструктурой без необходимости выезда на места.

По словам Алексея Степанова, генерального директора «Астек-оптик», сотрудничество с ИП Житков принесло компании ощутимую экономию и оптимизировало логистику от производства к филиалам. «Проект интересный, а его стоимость даже ниже кризисной цены. Мы стали использовать комплекс полезных программ, позволяющих контролировать бизнес и состояние IT-среды. Уже за первый месяц работы стала заметна экономия рабочего времени персонала – возникающие трудности стали решаться более оперативно. Сотрудники быстро адаптировались ― для них провели обучение и снабдили необходимой инструкцией», ― отметил директор «Астек-оптик».

«Облакотека» видит свою стратегическую задачу в создании партнерской экосистемы, где знания и умения партнеров, профессионалов IT-рынка, сочетаются с платформенными сервисами «Облакотеки» для решения практически любых IT-задач клиентов. Это достаточно классический по архитектуре проект облачной централизации IT-инфраструктуры для сети (филиалов, магазинов, салонов и тд), но в каждом таком проекте существует очень много особенностей, поэтому знания и опыт партнера, облачного интегратора, являются ключевыми для успеха таких проектов», — сказал Максим Захаренко, CEO «Облакотеки».

В результате трехстороннего сотрудничества сеть салонов «Астек-оптик» получила контроль за всеми торговыми объектами, мониторинг информационной инфраструктуры и экономию операционных расходов.